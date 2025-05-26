Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa kınaması: Statüsü asla değişmeyecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de bakan Ben-Gvir ve çok sayıda fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınayan mesaj yayımladı. Mesajda "Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir." denildi.

Mescid-i Aksa'ya yönelik provakatif eylemlere bir yenisi daha eklendi. Aralarında İsrailli bakan Ben-Gvir’in de olduğu bin 400’ü aşkın fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’in içinde İsrail bayrağı açtığı ve "dini ritüeller" yaptığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Yaşanan olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı bir kınama mesajı yayımladı. "Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir." ifadelerişnin yer aldığı mesaj şu şekilde:

"Bugün (26 Mayıs) İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz.

Bu tür eylemler, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür.

Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir."