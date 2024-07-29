Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak

29 Temmuz 2024 01:22 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 01:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan tehdit geldi.

Katz, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."