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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
29 Temmuz 2024 01:22 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 01:36
Dışişleri&#039;nden İsrail&#039;e sert tepki: Netanyahu&#039;nun sonu Hitler gibi olacak

Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e karşı saldırılarını artıran İsrail'e sert tepki verdi, Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan tehdit geldi.

Katz, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak - 1. Resim

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."

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Kaynak: TGRT Haber
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