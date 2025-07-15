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 | Berrak Arıcan

Dışişleri'nden İsrail'e Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınadığını ve saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

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Dışişleri'nden İsrail'e Suriye tepkisi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 17:32

, yaptığı yazılı açıklamayla 'in Suriye’nin güneyine yaptığı saldırılarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail’in ’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir."

https://x.com/TC_Disisleri/status/1945127468945326368

İSRAİL'DEN SÜVEYDA'YA HAVA SALDIRISI

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Süveyda ilinin kent merkezini hedef aldı. Haberde, düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı ve Suriye ordusuna ait bir tankın da vurulduğu aktarıldı.

Dışişleri'nden İsrail'e Suriye tepkisi

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail, Süveyda ilinin kuzeybatısındaki şehir girişine hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklardan edilen bilgilere göre, Suriye ordusuna ait uçak savarlar (ZU23) hava sahasında bulunan İsrail'e ait uçaklara ve insansız hava araçlarına (İHA) karşılık verdi.

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ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#suriye
#güvenlik
#dışişleri bakanlığı
#Dış Politika
#Görev Gücü
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