Disney World tatili korku dolu kabusa dönüştü: Yaralanan kadından dudak uçuklatan tazminat davası

ABD'de bir kadın, ailesiyle tatil için Florida eyaletinde yer alan Disney World'ü seçti. Eğlence merkezinde bulunan bir su parkında devasa dalga sonucu kalıcı şekilde yaralandığını ileri süren kadın, Disney'e dudak uçuklatan bir tazminat davası açtı.

ABD’nin New York şehrinde yaşayan bir kadın, Florida'da yer alan Disney World eğlence merkezinde bulunan Typhoon Lagoon su parkında devasa bir dalganın kendisini kalıcı şekilde yaraladığını ileri sürerek Disney’e 2 milyon dolarlık (yaklaşık 77 milyon TL) tazminat davası açtı.

Ailesiyle birlikte Disney World’ü ziyaret eden Kimberly Panetta adlı kadın, Disney’s Magic Kingdom’daki su kaydırağında 3 yaşındaki kızını tutarken meydana gelen olayın ardından tatilinin korku dolu bir kabusa dönüştüğünü dile getirdi.

45 yaşındaki Panetta, Brooklyn Federal Mahkemesi’nde açtığı davada, ani ve güçlü bir dalga tarafından şiddetli bir şekilde çarpıldığını ve sert bir yüzeyde sürüklenmesi sonucu vücudunda derin yaralar ve sıyrıklar oluştuğunu belirtti.

2022 yılının nisan ayında yaşanan olayla ilgili olarak FOX13'ün haberine göre, Panetta, “Dalga o kadar güçlüydü ki bizi suyun altında birkaç metre sürükledi. Şükürler olsun ki kızımı yukarı itecek kadar hızlı düşünmüştüm. Eğer o sürüklenseydi tüm vücudu kesilecekti” ifadelerine yer verdi.

"DISNEY SADECE 250 DOLARLIK KREDİ TEKLİF ETTİ"

Hissettiği acı sonrası yaralandığını fark eden Panetta, o sırada 3 ve 7 yaşlarında olan çocuklarının kan gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirtti.

Su parklarında bu tür güçlü dalgaların çocuk alanına girmesine izin verilmemesi gerektiğini savunan Panetta, Disney'in sadece 250 dolarlık bir kredi teklif ettiğini ve bunun dışında herhangi bir tazminat sağlamadığını ekledi.

Parkta daha önce başka yaralanma vakaları da olmuştu. Geçtiğimiz mayıs ayında bir kadın, su parkındaki Humunga Kowabunga kaydırağında bilinç kaybı yaşadığını ve kan öksürdüğünü ileri sürerek dava açmıştı. Ayrıca, 2019 yılında bir başka kadın da aynı kaydırakta yaralanarak şiddetli bir acı yaşadığını belirtmişti.