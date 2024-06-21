Diyanet'ten kutsal topraklarda yeni uygulama! Kaybolmaktan korkan hacılar çok memnun kaldı

21 Haziran 2024 12:17 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:25

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene ilk defa başlattığı uygulama ile kutsal topraklardaki depremzede, hasta ve yakınını kaybedenlerin yanı sıra kalabalıktan veya kaybolmaktan korkan hacılara manevi danışmanlık hizmeti verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Sevde Düzgüner, Fetva ve İrşat Ekip Başkanlığı olarak 2024 Hac Organizasyonu kapsamında fetva, irşat ve manevi destek konularında hizmet verdiklerini belirtti.

Düzgüner, fetva hizmetlerinde haccın yapılması, irşatta haccın bireyler üzerindeki etkisini ele alırken manevi destek hizmetini ise bu sene ilk defa uygulamaya koyduklarını vurguladı.

ÖZEL EĞİTİMLE YETİŞTİRİLDİLER

Bu hizmetlerin Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelindeki hizmetlerinin hacca taşınmasıyla ortaya çıktığını belirten Düzgüner, başkanlık bünyesinde özel eğitimlerle yetiştirilen manevi danışmanların hastane, yurtlar veya cezaevleri gibi pek çok farklı kurumda görev yaptığını söyledi.

Düzgüner, "Zor ve sıkıntılı zamanlardan geçerken inancından, maneviyatından güç alan insanların yanlarında olup onlara profesyonel destek hizmeti sağlıyorlar." dedi.

"HER AN ONLARIN YANINDA OLDUKLARINI HİSSETTİRDİLER"

Manevi destek hizmetlerinin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da bölgede verildiğini hatırlatan Düzgüner, hacda da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hastanelerde manevi destek hizmeti verdiklerini belirtti.

Bununla birlikte deprem bölgesinden gelen kafilelere yönelik de söz konusu hizmeti kutsal topraklarda sürdürdüklerini dile getiren Düzgüner, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş ve Hatay gibi depremin yıkıcı etkilerinin olduğu şehirlerden gelen kafilelere özel manevi danışman atandı. Bu yılki uygulamada 12 kafilenin kendileriyle özel ilgilenen manevi danışmanı oldu. Danışmanlar daha önce bu alanda çalışmış, 8-10 yıllık tecrübeye sahip kişilerden özel olarak seçildi. Bu manevi danışmanlar kafilelerini kutsal topraklarda güllerle karşıladı, onların kaldıkları otellerde kaldı, onlarla yemek yedi, tavafa gitti. Her an onların yanında olduklarını hissettirdiler."