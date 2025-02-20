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 | Suat Vilgen

DMM'den İngiliz The Guardian'a yalanlama! "Atık" iddiası çürütüldü

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan, "Türkiye, "sıfır atık" bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" haberine DMM'den yalanlama geldi. Haberin algı amaçlı manipülasyon içerdiği belirtildi.

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DMM'den İngiliz The Guardian'a yalanlama!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 15:45

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin Türkiye'yi hedef alan haberine yalanlama geldi. Bahse konu haberde "Türkiye, 'sıfır atık' bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" ifadeleri yer almıştı. DMM'den yapılan açıklamada haber algı amaçlı manipülasyon olarak nitelendirildi.

"KASITLI PROPAGANDA"

Açıklamadan satır başları şöyle: "Türkiye'nin, "Sıfır Atık" projesinin ardından yurt dışından çok fazla plastik atık aldığı, ithal edilen çoğu plastik malzemenin geri dönüştürülememesi ve geri dönüşümün kontrol altında olmaması nedeniyle büyük bir çevresel kriz yaşandığı iddia edilmiştir. Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili mevzuatı ve Sıfır Atık Hareketi'nin kazanımları ile uluslararası alandaki ödülleri, bahse konu haberdeki kasıtlı manipülasyon ve propagandayı ortaya koymaktadır."

İTHAL EDİLEN PLASTİK ATÜIKLAR İÇİN AÇIKLAMA

Haberde, Adana'daki verimli toprakların çöp yığınına dönüştüğü, plastik atıkların geri dönüşüme uygun olmayan şekillerde yakıldığı ileri sürülmüştür. Türkiye, ekonomik getirisi, geri dönüşüm sektörü ve hammadde temini açısından önem arz eden plastik ithalatı yapmaktadır. Türkiye'de geri dönüşüm tesisleri, yeterli yerli hammaddeye ulaşmakta zorlandıkları için ithal edilen plastik atıkları işlemektedirler. Bu, üretim süreçlerinin devamlılığı için önemlidir. İthal edilen plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen hammaddeler, çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmakta ve bu ürünler yurt dışına ihraç edilmektedir.

ADANA'DAN FOTOĞRAF KULLANMIŞLARDI

Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen, 'İngiltere'den getirilen tehlikeli atıklar, Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktı" şeklindeki asılsız iddialara da atıfta bulunulmuştur. İddialar üzerine 7 denetim ekibi tarafından bütün bölge taranmış ve herhangi bir döküm tespit edilmemiştir. İddia edilen 11 noktadan toprak numuneleri alınmış, analizlerde çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli oluşturacak hiçbir parametre tespit edilmemiştir."

"HEDEFTE 'SIFIR ATIK' PROJESİ VAR"

Açıklamanın son bölümünde ise "Ortaya atılan iddialarla birlikte, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin isminin ve Sıfır Atık Hareketi'nin de zikredildiği, projenin ilgisiz bir şekilde hedef alındığı tespit edilmiştir" ifadesine yer verilirken, projenin hayata geçirildiği tarihten günümüze BM, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve aldığı ödümlere de yer verildi.

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