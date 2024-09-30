Doğru bilineni tepetaklak eden deney: Günde 24, ayda 720 yumurta yedi, sonuç şoke etti

30 Eylül 2024 15:26 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:32

Yumurta tüketimine dair doğru bilgi tepetaklak oldu. Harvard Üniversitesi'ndeki doktora öğrencisi Nick Norwitz, ayda 720 yumurta yedi. Nick, kendi üzerinde deneyimlediği bu testle 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyelerini takip etti ve şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı.

Bir hatası aslana yem etti! Ziyaretçilerin gözü önünde dehşet dolu olay

Bir hatası aslana yem etti! Ziyaretçilerin gözü önünde dehşet dolu olay

Fazla yumurta​ yemenin kolesterol​ üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilgisini yanlış çıkaran bir deney yapıldı. Harvard Üniversitesi​'nde doktora yapan Nick Norwitz, şaşırtıcı bir deneye imza attı. Günde 24, yani ayda 720 yumurta yiyen Nick, testin sonucunda kolesterol seviyelerine dikkat çekti.

GÜNDE 24 YUMURTAYLA KOLESTEROL DÜŞTÜ

Nick, ayda 720 yumurta yese de 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyelerinin artmadığını gözlemledi. Hatta Nick'in LDL seviyelerinin yüzde 18 oranında düştüğü ortaya çıktı. Test süresince de kan değerlerini düzenli takip eden Nick, beklenmeyen bir sonuçla karşılaştı.

SOSYAL MEDYA BU DENEYLE ÇALKALANDI

Harvard'lı doktora öğrencisinin bu deneyi, yumurta tüketiminin kalp hastalığı riskini artıracağına dair yaygın teorilere meydan okudu. Bu deney, diyetle alınan kolesterolün her zaman zararlı olmadığını ortaya koydu.

Nick, bu durumun bağırsak hücrelerinde salınan kolesin hormonunun, karaciğere daha az LDL üretmesi için sinyal verdiğini gösteren bazı teorilerle açıklanabileceğini söyledi. Sosyal medyada deneyimini anlatan Nick, birçok kişinin bu konu üzerine araştırma yapmasını da sağladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, konuya dair yorumunu dile getirdi.

UZMANLARDAN UYARI: DOKTORUNUZA DANIŞIN

Uzmanlar, her durumda kolesterol sorunu yaşayan kişilerin doktora danışması gerektiğini, bu şekilde beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapılması gerektiğinin altını çiziyor.