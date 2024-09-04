Doğum esnasında et yiyen bakteri kaptı! Korkunç günler yaşadı

04 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:25

Sevgilisinin psikolojik baskısı yüzünden 8 ameliyat olup boyunu uzattı! Sağlığından oldu

Sevgilisinin psikolojik baskısı yüzünden 8 ameliyat olup boyunu uzattı! Sağlığından oldu

İngiltere'de meydana gelen bir olay, hastanelerin ne kadar steril olduğuna dair şüpheleri doğurdu. 28 yaşındaki Charleigh Boyne, bebeğini dünyaya getirdikten 1 hafta sonra bedeninde şiddetli ağrılar ve kemiklerinde acılar hissettiğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan Boyne'ye tomografi çekildi ve nadir görülen ve hayatı tehdit eden nekrotizan fasiit (NF) olarak bilinen "et yiyen bakteri" kaptığı belirlendi.

2 GÜN BOYUNCA KOMADA KALDI

Genç annenin, et yiyen bakteri nedeniyle özellikle karın bölgesinde ciddi hasar oluştuğu öğrenildi. Ameliyatı 6 saat sürdü ardından 2 gün boyunca ise komada kaldı. Genç kadının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ifade edildi.

Boyne, "Ölümden döndüm. Neler olduğunu anlayamamıştım. Çok acı çekiyor, kemiklerimin kırıldığını hissediyordum. Sürekli uyumak istedim. Eşim paniğe kapıldı. Hastaneye gidip bana neler olduğunu anladığımızda şok geçirdik" dedi.

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR?

Daha yaygın olarak "et yiyen hastalık" olarak bilinen nekrotizan fasiit, nadir görülen ancak son derece kötücül bir bakteriyel enfeksiyondur. 'Nekrotizan' vücut dokusunun ölmesine neden olan bir şey anlamına gelir ve enfeksiyon cildi, kasları ve yağı tahrip edebilir.

Hastalık, bakteri vücuda girdiğinde, genellikle küçük bir kesik veya sıyrık yoluyla gelişir. Bakteriler çoğaldıkça, dokuyu öldüren ve bölgeye kan akışını kesen toksinler salgılarlar. Çok öldürücü olduğu için bakteri vücuda hızla yayılır.

Belirtiler arasında ciltte küçük, kırmızı yumrular veya şişlikler, hızla yayılan morarma, terleme, titreme, ateş ve mide bulantısı yer alır. Organ yetmezliği ve şok da yaygın komplikasyonlardır.