İngiltere’de yürütülen yeni bir araştırma, tıp dünyasında dahi yeterince tanınmayan "gebelik ve emzirme ilişkili osteoporoz" (PLO) hastalığının yeni anneler üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi. Araştırmacıların Osteoporosis International dergisinde yayımlanan çalışması, hastalığın teşhisinde yaşanan gecikmelerin ağır omurga kırıklarına ve kalıcı sorunlara zemin hazırladığını ortaya koydu.

36 YAŞINDA 80’LİK KEMİK YOĞUNLUĞU TEŞHİSİ ALDI

Hastalığın en çarpıcı örneklerinden biri, İngiltere'deki Surrey bölgesindeki Surbiton’da yaşayan Tessa Gooding'in yaşadıkları oldu. İlk çocuğu Maeve’i 36 yaşında dünyaya getiren Gooding, doğumun ardından omurgasının alt kısmında bıçak saplanır gibi keskin bir sızı ve sırtının ortasında kızı Maeve'i yalnızca uzanarak emzirebilmesine yol açan şiddetli bir ağrı hissetmeye başladı.

Daily Mail'in haberine göre, doğum sonrası servisindeki doktorlar şikayetleri doğumun olağan ağrı ve zorlanmaları olarak değerlendirerek geri çevirdi. Aile hekimi ve fizyoterapistte yapılan muayenelerde de olağan dışı bir bulguya rastlanmadı.

Kızı Maeve henüz 10 haftalıkken bebeğini beşiğe yatırdığı sırada sırtından bir "çıtırtı" sesi duyan Gooding, ertesi sabah "dayanılmaz" bir ağrıyla uyandı. Bunun üzerine hastanede yaptırdığı taramada omurgasında kırık olduğu belirlendi. Ardından yapılan kemik yoğunluğu taraması ise çok daha çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: 36 yaşındaki annenin omurga ve kalçalarında osteoporoz (kemik erimesi) gelişmişti ve kemikleri, osteoporoz hastası 80 yaşındaki bir kişinin kemikleriyle eşdeğer durumdaydı.

Şu an 41 yaşında olan ve Pregnancy Associated Osteoporosis UK adlı yardım kuruluşunun mütevelli heyeti üyeliğini yürüten Gooding, o dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Tek bir kırığın bile ne kadar ağrılı ve zorlayıcı olduğunu biliyorum. Çocuğunuza bakmayı gerçekten çok zorlaştırabiliyor. Üstüne bir de hekimlerin ve aile üyelerinin size inanmaması eklenince kendinizi çok yalnız ve öfkeli hissediyorsunuz. Kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla teşhis kulağa hoş gelmese de yaşadıklarınızın doğrulanması bir rahatlama hissi yapıyor."

KADINLAR ORTALAMA YEDİ OMURGA KIRIĞI YAŞIYOR

Araştırmaya göre PLO hastası kadınlar ortalama 7 omurga kırığı yaşıyor. Çoklu ve güçten düşüren kırıklar, akut ve kronik ağrı, engellilik ile uzun vadeli psikolojik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Çalışmaya katılan anneler, bebeklerini kendilerine zarar vermeden kucaklarına dahi alamadıklarını, "anneliklerinin ellerinden alınmış gibi" hissettiklerini ve yeniden çocuk sahibi olmaktan çekindiklerini dile getirdi. Katılımcıların tamamı, doktorların hastalığı başlangıçta fark edemediğini ve bir uzmana yönlendirilmeden önce aylarca ağrı çekmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Araştırmacılar, risk altındaki kadınların belirlenmesi ve yeni kırıkların önlenmesi için sağlık çalışanları arasında farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

PLO NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Araştırmalara göre, insan kemikleri eski dokuyu parçalayıp yerine sağlıklı kemik üreterek kendini sürekli yeniliyor. Yaş ilerledikçe yavaşlayan yenilenme mekanizması, özellikle 50 yaş üstü bireylerde kemiklerin zayıflayarak kırılmaya yatkın hale gelmesine yani klasik osteoporoza yol açıyor.

PLO ise daha farklı gelişiyor. Gebelik ve emzirme dönemlerinde anneler, bebeğin gelişen iskeleti için büyük miktarda kalsiyum sağlamak zorunda kalıyor ve gerekli kalsiyumun önemli bir bölümü annenin kendi kemiklerinden karşılanıyor. Tüm kadınlar hamilelikte bir miktar kemik kütlesi kaybetse de az sayıda kadında henüz net olarak aydınlatılamayan nedenlerle çok daha fazla yoğunluk kaybı yaşanıyor.

Uzmanlara göre genetik faktörler, yeme bozuklukları, steroid kullanımı ya da besin emilimini engelleyen çölyak ve Crohn gibi hastalıklar da bazı kadınların gebeliğe zaten düşük kemik yoğunluğuyla başlamasına neden olabiliyor.