Doğumun ardından tuhaflığı fark etmese ölecekti! Uzuvları kesilen kadın yaşadıklarını anlattı

14 May 2024 11:21 - Güncelleme : 14 May 2024 11:22

Londra'da yaşayan 29 yaşındaki Khedidja Teape, ikiz bebeklerini sağlıklı bir doğum ile dünyaya getirdikten sonra doğum sonrası sepsis geliştirdi.

Kan zehirlenmesi yaşayan dört çocuk annesi İngiliz kadın olağanüstü bir şekilde hayatta kaldı ancak iki bacağı, sol kolu, bir eli ve bazı parmaklarını kaybetti.

Doğum sonrası tüm uzuvlarında enfeksiyon kaynaklı kararma meydana gelen kadının olağanüstü bir şekilde hayatta kaldığı belirtildi.

"TUHAFLIĞI FARK ETMESEYDİM UYKUMDA ÖLECEKTİM"

Teape, "Zackai ve Zanaya-Li adında bir erkek ve kız çocuğunun ebeveyniydik ve daha fazla çocuk sahibi olmayı düşünmüyorduk. Çok büyük bir şoktu ama güzel ailemizi genişleteceğimiz için heyecanlıydık. Bunlar neden benim başıma geldi bilmiyorum. Taburcu olduktan sonra, evde dinlenirken bedenimde bir tuhaflık hissettim. Uykumdan uyandım ve ambulans çağırdım. Vücudumdaki tuhaflığı fark etmeseydim uykumda ölecektim. Çocuklarıma annelik yapmak için hâlâ burada olabildiğim için minnettarım" ifadelerine yer verdi.