Doğup büyüdüğü ülkesine kabul edilmedi! 1,5 aydır havalimanında yaşıyor

17 Kasım 2024 09:45 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:05

İstanbul üzerinden Rusya'ya dönmek isteyen 70 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, ülkeye alınmadı. Rusya'dan geri gönderilen Bikmukhametova, bir buçuk aydır İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı.

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Rusya​'da 1954 yılında dünyaya gelen Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, SSCB ordusunda görevli Müslüman Tatar bir subayla evlendi ve ülkenin birçok şehrinde yaşadı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılışı sırasında ise bugün Ukrayna​ sınırlarında kalan Poltova şehrindeydi.

Ukrayna'nın bağımsızlık kazanmasıyla beraber ailesiyle birlikte Ukrayna vatandaşı olmak zorunda kalan Bikmukhametova, eşinin Ukrayna ordusunun istifasının ardından Rusya'ya yerleşti. Ardından çocuklarını da yanına aldı.

SADECE UKRAYNA PASAPORTU VAR

Ukrayna pasaportuna sahip olan Bikmukhametova, 2021 yılına kadar ise Ukrayna'ya hiç dönmedi. Evle ilgili bir belge teslimi için Moskova​'ya giden Bikmukhametova Ukrayna vatandaşı olduğu ve vizesi bulunmadığı için ülkeye alınmadı.

1,5 AYDIR İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MAHSUR

Türkiye'ye gönderilen Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor ve felçli eşinin Rusya'da olduğunu söylüyor.

Ukrayna pasaportuna sahip olduğu için Rusya'ya alınmadığını dile getiren Bikmukhametova, konuya ilişkin ise şunları söyledi:

"Bir aydan fazladır İstanbul Havalimanı'nda kalıyorum. Burada çalışanlar 3 günlüğüne duş almak ve dinlenmek için otele götürdü. Hep aynı yerimde duruyorum. Bu nedenle ayaklarım şişiyor. Gece burada yatıyorum. Havalimanı çalışanları yardımcı oluyorlar, teşekkür ederim"