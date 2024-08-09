Doktorlar bile şaşkın: Daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadım

09 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:49

Dublin'de yaşayan 92 yaşındaki Tom McDonald, kızı Aisling O'Grady ile yaşadığı evde oldukça ilginç bir nedenle hayatını kaybetti. Aisling, babasının alzheimer hastası olduğunu bu yüzden gündüz mü gece mi olduğunu karıştırdığını, sık sık yemek için garip saatlerde uyandığını söyledi.

SÜT YERİNE DETERJAN KOYDU VE YEDİ

Olay gecesi sabaha karşı uyanan babasının, mısır gevreği yaptığını duyduğunu fakat 20 dakika sonra yatağa dönmediği için merak edip kalktığını anlattı. Babasını bulduğunda bir şeyler yediğini ve iyi hissetmediğini söylediğini aktaran Aisling, mısır gevreği kasesindeki mor deterjanı o anda fark ettiğini söyledi. Babası da onu yediğini doğruladı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Tom, bir anda kötüleşmeye başladı, kustu bir süre sonra ise boğaz ağrısı ve öksürük başladı. Acil olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Tom, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızı Aisling, "Çok hızlı oldu; gayet iyi durumdaydı ve sonra aniden öldü'' yorumunda bulundu. Babasının hastalığının yıllar içinde daha da şiddetlendiğini söyleyen Aisling, buzdolabından bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri yediğini de belirtti.

SVUH'de acil tıp uzmanı olarak çalışan John Legge açıklamada, Tom'un hastaneye giderken ambulansta kustuğunu ve acil serviste öncelikli vaka olarak tedavi edildiğini söyledi. Ancak deterjanın midesinin yanı sıra akciğerlerini de etkilemesi nedeniyle nefes almada sorunlar yaşadığını dile getirdi.

''DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ÖLÜMLE KARŞILAŞMADIM''

Dr. John, Ulusal Zehirlenme Bilgi Merkezi'yle temasa geçildiğini ancak doktorlara deterjanın panzehiri olmadığı söylendiğini belirtti. Ayrıca Dr. John, Tom'un ölümünün oldukça sıra dışı koşullara sahip olduğunu ilgili makamların dikkatine sunacağını söyledi. Adli tabip daha önce böyle bir ölümle karşılaşmadığını söyledi.