Doktorlar 'D vitamini eksikliği' dedi genç kız birkaç ay sonra hayatını kaybetti

05 May 2024 10:58 - Güncelleme : 05 May 2024 11:38

Bir gözü aniden kör oldu hastalığını duyunca neye uğradığını şaşırdı

Bir gözü aniden kör oldu hastalığını duyunca neye uğradığını şaşırdı

Ellie Watts, ilk kez bir baş dönmesi yaşadığında, bu durumu gün boyu su içmemesine bağladı. Fakat baş dönmeleri artık her gün tekrarlar bir hal alınca doktora başvurdu. Genç kıza bazı kan testleri yapıldı ve endişelenecek bir şey olmadığı söylendi. Fakat 19 yaşındaki genç kızın semptomları, beyin tümörünün işaretleriydi.

Ellie'ye bir süre sonra 1. derece pilositik astrositom teşhisi konuldu ve beyinde sıvı birikmesi anlamına gelen hidrosefali hastası olduğu ortaya çıktı. Genç kız acil olarak ameliyata alındı ve 14 ay boyunca durumu stabil kaldı. Fakat 2023'te hidrosefali belirtileri gösterdi, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

ACILI ANNEDEN UYARILAR

Ellie'nin oldukça özel biri olduğunu söyleyen anne Catherine, şimdilerde kızının başına neler geldiğini anlatarak, insanlara uyarılarda bulunuyor.

Catherine, kızının semptomlarının ilk kez 2021 yılının ağustos ayında bir baş dönmesiyle başladığını, ''Neredeyse sallanıyordu ve biraz dengesiz hissettiğini, başının döndüğünü söyledi'' diyerek anlattı.

Doktorlar, Catherine'e kızının kan testlerinin normal çıktığını, D vitamini eksikliği olduğunu söylediler. Fakat Ellie, nisan ayında kendini hasta hissetmeye ve sık sık kusmaya başladı. Catherine, kızının baş ağrılarının geri geldiğini, sıklıkla terlediğini de anlattı.

Doktorlar, Ellie'nin beyin tümörü ile karşı karşıya olduğunu söylediklerinde, Catherine gözyaşlarına boğulduğunu, nefes alamadığını söyledi:

"O zamana kadar sosyal olarak dışarı çıkıyordu ve biz bunu onun yemesi veya içmesi gereken bir şeye bağladık.''

AMELİYATTAN 2 AY SONRA YENİDEN KÖTÜLEŞTİ

Ellie, 2022 yılının ağustos ayında, hastanelere kaldırıldı, makinelere bağlandı. Eliie'nin ameliyatı 7 saat sürdü ve ameliyattan 2 ay sonra işine geri dönebildi. Doktorlar, tümörün artık stabil kaldığını, rahat bir nefes alabileceklerini söylediler. Fakat haftalar sonra Ellie'nin semptomları geri geldi.

Anne Catherine, bir gün Ellie'yi terden sırılsıklam olmuş bir halde hastaneye götürdü. Ellie'ye acil müdahale edildi ardından bir başka hastaneye nakledilirken bir kez daha fenalaştı.

ELLIE'NİN ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Ertesi sabah yapılan taramada beyin sapının omurgasına doğru itildiği ortaya çıktı. Annesi, "Bize hasarın felaket düzeyde olduğu ve onu hayatta tutan tek şeyin yaşam desteği olduğu söylendi" dedi.

Aile zor kararı verdi ve kızlarının organlarını bağışladı. Ellie, başka insanlara umut oldu.