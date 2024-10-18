Doktorlar kalbini çıkarmaya çalışırken uyandı! Korkunç donör senaryosu gerçek oldu

18 Ekim 2024 12:40 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 13:03

ABD'nin Kentucky eyaletinde kalp nakli yapılan bir donörün, doktorlar kalbini çıkarmaya hazırlanırken ameliyat masasında uyanmasıyla kabus senaryosu yaşandı. Bazı doktorlar, bu organ naklini gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi. Korkunç olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Thomas TJ Hoover, aşırı doz nedeniyle hastaneye kaldırıldığında, doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Testler sonucunda Hoover'ın organ bağışçısı olabileceği anlaşıldı. Kalp nakli bekleyen bir hasta için hazırlanan Hoover, ameliyathaneye getirildiğinde hemşireler çok canlı göründüğünü söylediler.

''ÇIRPINIYORDU, GÖZYAŞLARINI GÖREBİLİRDİNİZ''

Hastanede organları korumakla görevli kişilerden Natasha Miller, "Hareket ediyordu, bir nevi çırpınıyordu. Oraya gittiğimizde, gözyaşlarının aşağı indiğini görebiliyordunuz. Gözle görülür şekilde ağlıyordu.'' dedi. Bu durumu fark eden iki doktor, operasyona katılmayı reddetti.

Bir başka çalışan ise doktorların kalbini nakil için uygun olup olmadığını görmek için incelerken donörün daha önce yaşam belirtileri gösterdiğini öğrenince şok olduğunu söylüyor.

Tüm bu yaşam belirtilerine rağmen organ bağışının yapılmasının ardından ekipten bazı kişiler istifa etti.

''GÖZLERİNİ AÇTI, REFLEKS DEDİLER''

Hoover'ın ablası Donna Rhorer ise yoğun bakım ünitesinden ameliyathaneye götürülürken gözlerini açtığını, ancak bu hareketin refleks olduğunu ve Hoover'ın hala hayatta olduğu anlamına gelmediğinin söylendiğini anlattı.

Kentucky eyaletinin başsavcısı, soruşturmacıların konuyu incelediğini söyledi.