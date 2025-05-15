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 | Berkay Alptekin

Doktorlar uyardı! Popüler içecek kansere yol açıyor

ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan Yeni bir araştırmada, enerji içeceklerinde yaygın olarak bulunan bir bileşenin kan kanserine yol açabileceği ortaya çıktı. Öte yandan raporda, enerji içeceklerinin dünya çapında çok rahat bulunabildiğine dikkat çekildi.

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Doktorlar uyardı! Popüler içecek kansere yol açıyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 17:05

ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmada, enerji içeceklerine sıklıkla eklenen bir aminoasit olan taurinin, kemik iliğinde gelişen lösemi kanser hücreleri için yakıt kaynağı görevi görebileceğini buldu.

Çalışmanın yazarları, tüketicilere, dünyanın dört bir yanındaki süpermarketlerde satılan metabolizmayı hızlandırıcı madde içeren içecekleri tüketirken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, "Taurin, enerji içeceklerinde yaygın bir bileşen olduğundan çalışmamız, lösemi hastalarında takviye taurinin risklerini ve faydalarını dikkatlice değerlendirmenin ilgi çekici olabileceğini gösteriyor" iddiasında bulunuluyor.

Doktorlar uyardı! Popüler içecek kansere yol açıyor

KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNİ HAFİFLETİYOR

New York Post'un haberine göre, vücut, taurini doğal olarak üretebildiği gibi, lösemi hastalarında kemoterapinin yan etkilerini hafifletmek için de kullanılmaktadır.

Ancak New York'taki Rochester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ekstra alkol alımının kan kanserini daha da kötüleştirebileceğine inanıyor.

Çalışmalarının, ürünün ne kadar kolay bulunabildiği göz önüne alındığında, lösemi hastaları için ekstra taurinin risk ve faydalarının yanı sıra enerji içeceği içenler için de risklerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığını söylediler.

Çalışma henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da araştırmacılar, lösemi hücrelerinde taurin üretiminin hedeflenmesinin, bu agresif hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım sunabileceği konusunda da iyimserler.

Fareler ve insan lösemi hücreleri üzerinde yaptıkları deneyler, taurinin hücrelere girmesinin engellenmesinin hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösterdi.

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#Sağlık
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