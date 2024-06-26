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Doktorları bile şaşırtan olay: Senelerce sigara içen adam kıl öksürmeye başladı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
26 Haziran 2024 11:02 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:34
Doktorları bile şaşırtan olay: Senelerce sigara içen adam kıl öksürmeye başladı!

Senelerce sigara içen Avusturyalı adamın boğazının içinde kıllar çıkmaya başladı. Nefes almakta zorlanan adam, zamanla kıl öksürmeye başladı. Uzmanları bile şaşırtan olayın son derece nadir bir vaka olduğu belirtildi.

İngiltere'de 1990 yılında sigaraya başladığını söyleyen Avusturyalı adam, 52 yaşında ilginç bir hastalığa yakalandı. Ses kısıklığı, nefes almada zorluk ve kronik öksürük şikayetleriyle hastaneye başvuran adam, daha önce de kılını öksürdüğünü söyledi. 

BOĞAZININ İÇİNDE KILLAR ÇIKTI

Sağlık görevlileri, solunum yollarına küçük bir kamera göndererek, incelemeye başladılar ve şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kaldılar. Adamın boğazının içinde siyah kılların çıktığı anlaşıldı. Doktorlar, kılları almayı başardılar faka bu geçici bir rahatlama sağladı. 

Doktorları bile şaşırtan olay: Senelerce sigara içen adam kıl öksürmeye başladı! - 1. Resim

''SENELERCE SİGARA İÇTİĞİ İÇİN OLDU''

Adamın boğazında çıkan kılların bakteriyle kaplandığı da ortaya çıkınca doktorlar, antibiyotik tedavisine başladılar. Doktorlar, boğazındaki kıllanmanın son derece nadir bir durum olduğunu, senelerce sigara içmesi nedeniyle böyle bir durumla karşılaştığını söylediler. 

Doktorları bile şaşırtan olay: Senelerce sigara içen adam kıl öksürmeye başladı! - 2. Resim

NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

American Journal of Case Report'ta yazan yazarlar bu olayla ikinci kez karşılaştıklarını dile getirdiler. Boğazdaki kılların 6 ila 9 tane olduğu 5 santimetre boyunda olduğu da açıklandı.

The Sun'ın haberinde, İngiltere'de yaklaşık 6,4 milyon İngiliz'in sigara içtiği belirtilirken kanser vakalarının da arttığının altı çizildi. Fakat boğazında kıl çıkma olayının oldukça nadir rastlanan bir olay olduğu belirtildi.

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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