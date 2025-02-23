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 | Berkay Alptekin

Doktorun verdiği ilaç kumar bağımlısı yaptı! Aldığı tazminat dudak uçuklattı

İngiltere'de yaşayan bir kadın, 2008 yılında 'huzursuz bacak sendromu' nedeniyle doktora gitti. Muayene sonrası verilen reçeteyi kullandıktan sonra kumar bağımlısı olduğunu ileri sürdü. Açtığı davayı kazanan kadının aldığı tazminat dudak uçuklattı.

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Doktorun verdiği ilaç kumar bağımlısı yaptı! Aldığı tazminat dudak uçuklattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 15:15

İngiltere'de yaşayan bir kadın, 2008 yılında "huzursuz bacak sendromu" nedeniyle doktora gitti. Doktorun muayenesi sonrası verdiği ilaçlar sebebiyle kumar bağımlısı olduğunu ileri sürerek dava açtı.

Doktorun kendisine yazdığı reçetede "dopamin agonisti ropinirol" olduğunu söyleyen kadın, sonrasında kendisine "pramipeksol" adlı başka bir ilacın da yazıldığını söyledi.

SANAL KUMAR MAKİNELERİNE BAĞIMLI OLDU

Kimlik bilgileri paylaşılmayan kadın, bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra "obsesif gibi Candy Crush isimli telefon oyununu oynamaya başladım" ifadelerine yer verdi. İlaçları almaya başladıktan sonra kumar bağımlısı olduğunu öne süren kadın, sanal kumar makinelerine bağımlı olduğunu dile getirdi.

Hayatının karardığını belirten kadın, reçeteyi yazan aile hekimine dava açtı. Açılan dava sonucunda İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri suçlu bulundu. Hakim, normalden iki kat daha fazla ilaç verildiğini söyleyerek, doktorların olası yan etkiler konusunda kadını bilgilendirmediğine kanaat getirdi.

TAZMİNAT DUDAK UÇUKLATTI

Her 100 hastadan 17'sinde dürtüsel kontrol rahatsızlıklarına sebebiyet verdiği anlaşılan ilaçlar nedeniyle kadına 170 bin pound (yaklaşık 8 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.

Olay sonrası İngiliz medyası, bu ilacı alan bir adamın sanal kumar oyunlarında 100 bin pound (yaklaşık 5 milyon TL) kaybettiğini ve kurumun o parayı ödediğini hatırlattı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Pramipeksol nedir?
Pramipeksol, Parkinson hastalığını ve huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Parkinson hastalığında tek başına veya levodopa ile birlikte kullanılabilir.
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