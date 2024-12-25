Dokunanı yakan istilacı bitki ülkenin sorunu haline geldi! Uzmanlardan uyarı geldi

25 Aralık 2024 16:48 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:09

Avustralya'da kontrol altına alınamayan bir istilacı bitki, dokunanı adeta mahvediyor. Enginar dikeni nedeniyle yaralanmalar artınca, uzmanlardan 'uzak durun' uyarısı geldi. Çiftçiler de hayvan sahipleri de durumdan şikayetçi.

Avustralya​'da artık her yerde yetişen, istilacı tür olarak sayılan ve kontrol altına alınamayan enginar dikeni başa bela bir hale geldi. Evlerin etrafında da çoğalan enginar dikeni, hem insanlar hem diğer bitkiler hem de hayvanlar için büyük bir tehlike haline geldi. Büyük ölçekli biyogüvenlik riski oluşturan enginar dikenleri nedeniyle insanlar yaralanmaya başladı.

Enginar dikeniyle temas etmek, kaşıntıya, iltihaplı döküntülere yol açabilen bir cilt tahrişine neden oluyor. Uzman Lu-Irving, "Enginar dikenlerine dokunmak bazı kişilerde cildi tahriş edebilir ve iltihaplandırabilir. Dikenleri cildi delebilir.'' uyarısında bulundu.

Ülkedeki birçok çiftçi​ de bu durumdan şikayetçi. Kolayca ortaya çıkan enginar dikenleri, diğer ürünlerle rekabet ederek hasadı zorlaştırıyor ve dikenler hayvanların hareketini de kısıtlıyor.

Uzman Lu-Irving, "Bu bitkilerin, örneğin tarım arazilerinin değerini düşürerek veya yerel biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkileyerek ekonomik ve çevresel etkilere neden olabileceği endişesi var" dedi.