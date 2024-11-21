Dolandırdığı 14 kişiyi katletti! Seri katilin cezası kesildi
Tayland'da 14 cinayet ve 80 suçtan yargılanan seri katil Sararat Rangsiwuthaporn'un cezası kesildi. Bangkok'ta hakim karşısına çıkan seri katil, idam cezasına mahkum edildi.
Tayland'da 14 kişiyi öldüren ve 80 suç kaydı bulunan, 36 yaşındaki seri katil Sararat Rangsiwuthaporn hakim karşısına çıktı. Bangkok'ta görülen mahkemede, seri katil Sararat'ın, arkadaşı Siriporn Khanwong'u siyanürle zehirleyip öldürmesinin cezası idam olarak belirlendi.
ÖLDÜRMEDEN ÖNCE DOLANDIRDI
Sanal kumar bağımlısı Sararat, kurbanlarını zehirleyerek öldürmeden önce onları binlerce dolar dolandırmakla itham edildi. Siriporn'un zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından polis, Sararat'ın önceki cinayetlerine ait delillere de ulaştı.
POLİS OLAN ESKİ EŞE VE AVUKATINA DA CEZA VERİLDİ
Öte yandan, Siriporn'un öldürülmesine ilişkin davada işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Sararat'ın eski eşi olan polis yarbaya 16 ay, avukatına ise 2 yıl hapis cezası verildi.
Maktul Siriporn'un annesi, idam kararının ardından mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararı adil. Kızıma onu çok özlediğimi ve adaletin yerini bulduğunu söylemek istiyorum." dedi.