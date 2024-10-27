Dolandırıcı Youtuber ulusal marşı okuyamayınca yakayı ele verdi

27 Ekim 2024 16:06 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:16

Tayland'da hayatını idame ettiren sosyal medya fenomeni Natthamon 'Nutty' Khongchak, binlerce insanı dolandırdı. Mağdur ettiği insanlar sayesinde 60 milyon dolardan fazla kazanım sağlayan Youtuber, ulusal marşı okuyamayınca yakayı ele verdi.

Düğünde çıkan tartışma gündem oldu! Gelin ve damat herkesin önünde birbirlerine girdi

Düğünde çıkan tartışma gündem oldu! Gelin ve damat herkesin önünde birbirlerine girdi

Tayland​'da kendisini döviz yatırım uzmanı olarak tanıtan ve YouTube​'da binlerce takipçi elde eden Natthamon 'Nutty' Khongchak insanları kandırdı. 6 binden fazla kişiyi yaklaşık 60 milyon dolar dolandırdı. 2022 yılında kayıplara karışan fenomenin 2 yıl Endonezya'da saklandığı ortaya çıktı. Youtuber, pasaport başvurunda ulusal marşı okuyamayınca ise yakayı ele verdi.

LÜKS YAŞANTISIYLA GÜVEN KAZANDI

Kendi zirvesinde olduğu dönem 800 bin takipçiye sahip olan fenomenin, mağdur ettiği insanlar arasında üniversite parası biriktiren bir gencin de olduğu öğrenildi.

Lüks yaşantısıyla insanların gözünü boyayan fenomen, video paylaşımlarıyla güven kazandı. Yatırımcılara vaat ettiği getirileri sağlayamayınca foyası ortaya çıkan YouTuber, sosyal medya platformu Instagram'dan "yatırımda hata yaptığını ve tüm parayı kaybettiğini" açıkladı.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Khongchak, sekreteri ile birlikte önce Malezya'ya, ardından tekneyle ıssız bir Endonezya adasına kaçtı. İki yıl sonra Endonezya pasaportu almak isterken aksanından şüphelenen görevliler, ulusal marş testinde başarısız olunca gerçek kimliğini tespit etti.