Dolandırıcılar bu kez Brad Pitt oldu! Kadınlardan 12 milyon 300 bin lira topladılar

24 Eylül 2024 07:02 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 07:20

Şüpheliler, ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt gibi davranarak iki kadını 325 bin euro (yaklaşık 12.3 milyon tl dolandırmakla suçlanıyor. Çete üyelerinin kadınlara var olmayan çeşitli projelere yatırım yapmalarını teklif ettiği iddia edildi.

İspanya'da, Hollywood yıldızı Brad Pitt gibi davranarak iki kadını internet ve WhatsApp mesajları yoluyla 325 bin euro dolandıran 5 kişilik çete çökertildi. İspanya'nın Guardia Civil polis teşkilatı yaptığı açıklamada, şüphelilerin Oscar ödüllü oyuncunun hayranlarına yönelik bir internet sayfası üzerinden kadınlarla iletişime geçtiğini ve onlara "onunla duygusal bir ilişki yaşadıklarını" düşündürdüklerini söyledi. Kendilerine Pitt süsü veren çete üyelerinin daha sonra kadınlara var olmayan çeşitli projelere yatırım yapmalarını teklif ettiği iddia edildi.

YÜZBİNLERCE EUROYU DÜŞÜNMEDEN GÖNDERDİLER

Endülüs'ün güneyinde yaşayan bir kadın 175 bin euro (yaklaşık 6.6 milyon TL) dolandırılırken, Bask Bölgesi'nin kuzeyinde yaşayan diğeri ise 150 bin euro (5.7 milyon TL) kaybetti.

Polis, "Siber suçlular, mağdurları yakalamak için sosyal ağlarını incelemiş ve onların psikolojik profillerini çıkarmış, böylece her iki kadının da şefkatten yoksun, depresyonda olan savunmasız iki kişi olduğunu keşfetmişler" dedi.

Şahısların ayrıca, iki kadınla anlık mesajlaşma platformlarını kullanarak mesaj ve e-posta alışverişinde bulunduklarını belirten polis, "Sonunda Brad Pitt'le WhatsApp üzerinden sohbet ettiklerine inandılar; Brad Pitt onlara romantik bir ilişki ve birlikte bir gelecek vadediyordu" dedi.

85 BİN EUROYU GERİ ALDILAR

Polis, Endülüs'ün güney bölgesinde grubun liderlerinden olduğu düşünülen beş kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında beş eve baskın düzenleyen şüpheliler, çok sayıda cep telefonu, banka kartı, iki bilgisayar ve dolandırıcıların kurbanlarını kandırmak için kullandıkları ifadelerin yazılı olduğu bir ajandayı ele geçirdi. Polis memurları, iki kadından dolandırılan paranın 85 bin eurosunu geri almayı başardı.