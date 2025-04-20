Dolandırıcılardan sınır ötesi operasyon! Türkiye'deki eski taktikle yeni ülkelere yelken açtılar

Türkiye'de yıllarca faaliyet gösteren ve sayısız vatandaşı dolandıran telefon dolandırıcıları eski taktikler ile yurt dışına açıldı. İleri düzey Almancaları ile dikkat çeken dolandırıcılar Almanya'da yaptıkları sistem ile milyonlarca lira vurgun yaptı.

Türkiye'de yıllarca kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak milyonlarca lira çalan dolandırıcılar, bu kez kullandıkları yöntemi sınır ötesine taşıyarak Alman vatandaşlarını dolandırdı.

Eski taktik sayesinde yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yapan 10 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında, 2014 yılında Berlin'de işlenen bir cinayete karışan ve kırmızı bültenle aranan Cehennem Melekleri suç örgütü üyesinin de olduğu tespit edildi.

İLERİ DÜZEY ALMANCALARI DİKKAT ÇEKİYOR

İleri düzeyde Almanca bilen çete üyeleri, özellikle aradıkları yaşlı yabancı kişilere kendilerini polis olarak tanıttılar. Dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri mağdurlara, Almanya'da bilinen suç örgütleriyle irtibatlı olduklarını söylediler ve Türkiye'deki sistemin aynısını uyguladılar.

TÜRKİYE'DEKİ SİSTEMİ UYGULAYIP MİLYONLAR KAZANDILAR

Kullandıkları yöntem işe yaradı, 46 Alman vatandaşından yaklaşık 122 milyon liralık vurgun yaptılar.

Tuzağa düştüklerini fark eden mağdurlar şikayetçi oldu. Alman polisi, çetenin bir ayağının Türkiye'de olduğunu belirledi.

Alman adli makamları, İstanbul polisiyle irtibata geçti, koordineli çalışma başlatıldı. Paraların transfer edildiği çete üyeleri belirlenince eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin Cehennem Melekleri suç örgütü üyesi olduğu belirlendi. Bu ismin, Berlin'de işlenen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

ÇETENİN GEÇMİŞİ DÜNYA SAVAŞINA DAYANIYOR

Cehennem Melekleri'nin (Hells Angel) geçmişi İkinci Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar dayanıyor.

Amerika'da ortaya çıkan motosiklet kulübü savaşta da bulunmuş, psikolojik olarak çok sağlıklı olmayan kişiler de barındırıyordu.

Sonraki yıllarda Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer kulüpler oluştu. İçki, fuhuş, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıklara sahip "melekler" palazlandıkları kentleri "cehennem"e çevirdi.

Beğenmediği herkesi hedef alabilen çetenin haraç alma, mekan basma, şiddet gibi sabıkaları saymakla bitmiyor.