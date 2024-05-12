Domuz böbreği nakledilen ilk hastaydı... Hayatını kaybetti

12 May 2024 13:18 - Güncelleme : 12 May 2024 13:19

Dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Richard Slayman'in hayatını kaybettiği açıklandı. Operasyonu gerçekleştiren Massachusetts Hastanesinden yapılan açıklamada; ölümünün kendilerinin gerçekleştirdiği ameliyattan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığı aktarıldı.



(Richard Slayman)

KSENOTRANSPLANTASYON TEDAVİSİ NEDİR?

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen "ksenotransplantasyon" tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş 2 hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetti.

DOMUZ KALBİ NAKLEDEN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ...

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.