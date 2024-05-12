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Domuz böbreği nakledilen ilk hastaydı... Hayatını kaybetti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 May 2024 13:18 - Güncelleme : 12 May 2024 13:19
Domuz böbreği nakledilen ilk hastaydı... Hayatını kaybetti

ABD'de domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman, hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada; 62 yaşındaki adamın ölümünün operasyondan kaynaklanmadığı aktarıldı.

Dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Richard Slayman'in hayatını kaybettiği açıklandı. Operasyonu gerçekleştiren Massachusetts Hastanesinden yapılan açıklamada; ölümünün kendilerinin gerçekleştirdiği ameliyattan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığı aktarıldı.

Domuz böbreği nakledilen ilk hastaydı... Hayatını kaybetti - 1. Resim
(Richard Slayman)

KSENOTRANSPLANTASYON TEDAVİSİ NEDİR?

Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen "ksenotransplantasyon" tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş 2 hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetti.

DOMUZ KALBİ NAKLEDEN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ...

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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