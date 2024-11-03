Donald Trump ABD seçimini sincap farkıyla kazanabilir! Sosyal medya fenomeni Peanut'a ötanazi yapıldı, ülke bu olayla çalkalanıyor

03 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:50

ABD seçim öncesi tuhaf bir olayla çalkalanıyor. New York eyaletinde 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan sincap Peanut ile rakun Fred evden zorla alındı. Sincap Peanut ötanaziyle öldürüldü. Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump taraftarları bu olayı siyasi kampanya haline getirdi. ABD halkının Demokratlara tepkisi büyürken Kamala Harris'in seçim yarışını kazanması büyük bir riske girdi.

Kamala Harris ve Donald Trump arasında at başı bir yarış! Biri burun farkıyla önde

Kamala Harris ve Donald Trump arasında at başı bir yarış! Biri burun farkıyla önde

ABD'de Mark Longo'nun ve kız arkadaşı Daniela'nın 7 yıl önce kurtardığı sincap Peanut ve rakun Fred​, New York eyalet yetkilileri tarafından çiftin evinden zorla götürüldü. Komşularının şikayeti üzerine harekete geçen yetkililer, sosyal medya fenomeni haline gelen sincap Peanut'ı götürmeleriyle büyük tepki çektiler. Binlerce kişi, sincabın geri verilmesi için kampanya düzenledi.

SİNCAP PEANUT'A ÖTANAZİ

New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötanazi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları da tavsiye edildi.

300'den fazla muhtaç hayvanın bakımını üstlendikleri bir çiftliğin sahibi olan Longo çifti, sosyal medyada yayımladıkları bir videoyla üzüntülerini dile getirdiler. Çift, "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle sincapları Peanut'ın öldürüldüğünü duyurdular.

DONALD TRUMP DURUMU FIRSATA ÇEVİRDİ

Demokrat Parti'nin yönetimindeki New York eyaletinde meydana gelen bu olay, halkın tepkisini çekti. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ise Peanut'a ötanazi olayını siyasi kampanya haline getirerek, durumu fırsata çevirdi.

Trump destekçileri, "Peanut ve Fred, Meksika'dan gelen yasadışı göçmenler olsaydı Demokrat Parti onları öldürmez, aksine bakımlarını üstlenir, ceplerine para koyar ve özgürce yaşamaları için destek olurdu." ifadeleriyle tepki gösterdiler.

Seçimlere birkaç gün kala meydana gelen bu olay, ABD'de konut dokunulmazlığı konusunu da gündeme getirdi. Trump taraftarları, iktidardaki Demokrat Parti'nin insanların özel alanları olan evlerine bu derece müdahalede bulunulmasını 'dehşet verici' olarak yorumladı.

ELON MUSK'TAN HÜKÜMETE PEANUT ELEŞTİRİSİ

Donald Trump destekçisi Elon Musk da sahibi olduğu sosyal medya platformu X'den hükümete eleştiride bulundu. Sincap Peanut'ın fotoğrafını paylaşan Musk, hükümetin aşırıya kaçtığını söyleyerek, ''Hükümet yetkilerini aştı, yetim bir sincabı kaçırdı ve idam etti. Hükümet, insanları ve hayvanları rahat bırakmalı" ifadelerini kullandı.

ABD SEÇİMİNDE SON ANKETLERDE KİM ÖNDE?

Ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan ve son dönemde yapılmış 14 anketin ortalamasına göre Trump, yüzde 48,4 desteğe sahip görünüyor. Demokrat aday Harris ise yüzde 48,1 destekle yarışı çok az farkla rakibinin gerisinde sürdürüyor.

Ekim ayının ortasına kadar ülke geneli anketlerde az farkla önde çıkan Harris'in son iki haftada çok az farkla Trump'ın gerisine düşmesi dikkati çekerken, uzmanlar iki adayın kafa kafaya bir yarış içinde olduğuna vurgu yapıyor.