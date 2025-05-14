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 | Baran Aksoy

Donald Trump, Türkiye'ye gelecek mi? "Putin beni de istiyor"

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair yeni bir açıklamada bulundu. Trump, "Putin benim de gelmemi istiyor" dedi.

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Donald Trump, Türkiye'ye gelecek mi?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 14:34

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki barış konusunu müzakere etmek amacıyla Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

"PUTİN BENİM DE GELMEMİ İSTİYOR"

Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu

ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" dedi.

Donald Trump, Türkiye'ye gelecek mi? "Putin beni de istiyor"

DIŞİŞLERİ BAKANI MARCO RUBİO GELECEK

Öte yandan Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılıp katılmayacağına ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan'da konuşan Trump, "Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio gidecek" demişti.

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