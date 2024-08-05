Donald Trump alay ettiği Joe Biden'ın durumuna düştü! Eleştiriler yağmur oldu yağdı

05 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 14:53

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçim yarışından çekilmesinde etkili olan sağlık durumu şimdiye kadar birçok kez gaf yapmasına ve şaşırmasına neden oldu. Eski rakibi Donald Trump ise hiçbir fırsatı kaçırmayıp, Biden'ı alay konusu yaparken bu kez kendi aynı duruma düştü.

TRUMP SÜREKLİ KEKELEDİ VE KELİMELERİ KARIŞTIRDI

Georgia'daki bir mitingde konuşma yapan Donald Trump, alışılmadık davranış değişiklikleri gösterdi. Trump, konuşması sırasında birçok kez kekeledi ve kelimeleri karıştırdı.

Trump konuşması sırasında 'polis' yerine 'mekan', 'kalabalık' kelimesi yerine ise 'marb' kelimesini kullanarak hata yaptı. O anlara ait video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şimdiye kadar birçok kez Joe Biden ile dalga geçen Trump'ın 'bunama' belirtileri gösterdiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Sosyal medyada bir kullanıcı, "Kelimeleri telaffuz etmekte açıkça başarısız ve sürekli kekeliyor. Bu Trump için utanç verici bir hal alıyor. Herkes Donald Trump'ın bunadığını görsün diye retweet edin'' yazdı.

Sosyal medyada Trump'ın bu duruma düşmesinde sürekli olarak Biden'ın hataları ve sağlık durumuyla alay etmesinin payı olduğu da iddia edildi.