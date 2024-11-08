Donald Trump başkanlık yarışında elediği Harris ile görüştü, söz verdi

08 Kasım 2024 03:56 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 03:59

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları ve başkanlık devri konusunda açıklamalar yaptı.

Donald Trump​, NBC televizyonuna konuşarak başkanlık seçimi sonrası koltuk devri sürecine ilişkin barışçıl davranma sözü verdi. Putin​ ile görüşmesi konusuna da değinen Trump henüz bir görüşme olmadığını vurgulayarak “Sanırım bir görüşme yapacağız” dedi.

Trump konuşmasında, başkanlık yarışının sonucunu duyurduğu günden bu yana Trump, aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Vladimir Zelenskiy'nin de bulunduğu 'yaklaşık 70 dünya lideriyle' görüşmelerde bulunduğunu söyledi.



Mevcut Başkan Joe Biden​ ve Demokratların adayı Kamala Harris​ ile gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Trump, bu görüşmelerin 'son derece saygılı bir atmosferde' geçtiğini bildirerek, Harris'in kendisiyle yaptığı sohbetinde, iktidar geçişinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama arzusunu dile getirdiğini, bu durumun kendisi için de 'elbette kabul edilebilir' olduğunu ifade etti.