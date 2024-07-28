Donald Trump Bitcoin için "Altını geçecek, aya gidecek" dedi, piyasalar sallandı
Son dakika haberi... ABD başkan adayı Donald Trump, kripto para birimi Bitcoin'in altını dahi geçerek aya gideceğini söyledi. Kripto yatırımcılarının uzun süredir beklediği bu açıklamalar sonrası Bitcoin yaklaşık 2 bin dolar düştü.
Bitcoin yatırımcılarının ilgi gösterdiği Bitcoin Magazine tarafından organize edilen Bitcoin 2024 Konferası'nda ne söyleyeceği merakla beklenen Donald Trump konuşma yaptı.
Trump, kripto para yatırımcılarına hitap ederek "Bitcoin aya gidecek" dedi ve bunun geleceğin para birimi olacağını vurguladı. Trump, ABD'nin Bitcoin üzerinden genişleyeceğinin altını çizerek eğer bu yatırım aracının desteklenmemesi halinde Çin'in öne geçeceğini söyledi.
Bitcoin’in bir gün altını geçeceğini söyleyen Trump "Eskiden Bitcoin’in dolara karşı tehdit olduğunu düşünüyordum, ama artık buna inanmıyorum. Finansal tehdit Bitcoin'den gelmiyor, Washington DC'den geliyor." dedi
TRUMP KONUŞTU BITCOIN DÜŞTÜ
Trump'ın konuşma yaptığı sırada, beklenenin tam tersine Bitcoin'in 68.500 dolar seviyesinden 66.900 dolar seviyesine düşmesi dikkat çekti.