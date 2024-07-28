Donald Trump Bitcoin için "Altını geçecek, aya gidecek" dedi, piyasalar sallandı

28 Temmuz 2024 00:09 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 00:28

Bitcoin fiyatı 65 bin dolar seviyelerini geri aldı! Boğaların beklentisi belli oldu

Bitcoin fiyatı 65 bin dolar seviyelerini geri aldı! Boğaların beklentisi belli oldu

Bitcoin yatırımcılarının ilgi gösterdiği Bitcoin Magazine tarafından organize edilen Bitcoin 2024 Konferası'nda ne söyleyeceği merakla beklenen Donald Trump konuşma yaptı.

Trump, kripto para yatırımcılarına hitap ederek "Bitcoin aya gidecek" dedi ve bunun geleceğin para birimi olacağını vurguladı. Trump, ABD'nin Bitcoin üzerinden genişleyeceğinin altını çizerek eğer bu yatırım aracının desteklenmemesi halinde Çin'in öne geçeceğini söyledi.

Bitcoin’in bir gün altını geçeceğini söyleyen Trump "Eskiden Bitcoin’in dolara karşı tehdit olduğunu düşünüyordum, ama artık buna inanmıyorum. Finansal tehdit Bitcoin'den gelmiyor, Washington DC'den geliyor." dedi

TRUMP KONUŞTU BITCOIN DÜŞTÜ

Trump'ın konuşma yaptığı sırada, beklenenin tam tersine Bitcoin'in 68.500 dolar seviyesinden 66.900 dolar seviyesine düşmesi dikkat çekti.