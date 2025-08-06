Donald Trump bizzat açıkladı! Kendisinden sonraki Cumhuriyetçi aday belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü dönem adaylığı düşünmediğini belirtti. Kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayının kim olacağına da değinen başkan, o ismi bizzat açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

BİZZAT İŞARET ETTİ

Trump, dün yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda” ifadeleriyle yanıt verdi.