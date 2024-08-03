Donald Trump duyurdu, tarih belli oldu! Kamala Harris ile kozlarını paylaşacaklar

03 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:18

ABD Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Demokratların muhtemel adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile münazara için anlaştıklarını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, tartışmanın 4 Eylül'de Fox News'te yapılacağını söyledi.

Donald Trump, Kamala Harris'in herhangi bir nedenle tartışmaya katılmaması halinde aynı tarihte büyük bir miting düzenlemek için Fox ile anlaştığını da duyurdu.

HARRİS YETERLİ OYU ALDI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, delegelerin katıldığı başkan adaylığı için yapılan çevrimiçi oylamada barajı geçerek Demokratların başkan adayı olmak için yeterli oyu aldı.

Harris barajı geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için Demokratların muhtemel adayı olmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 seçimi 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak. Seçimi kazanan kişi Ocak 2025'ten itibaren Beyaz Saray'da 4 yıl süreyle görev yapacak.

Başkanlık seçimi, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, valilik ve eyalet yasama organları seçimleriyle aynı zamanda yapılacak.