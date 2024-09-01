Donald Trump esrarın yasallaştırılmasına destek verdi: Hiç kimse suçlu olmamalıdır

01 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:14

Donald Trump geçtiğimiz günlerde Truth Social adlı sosyal medya hesabından esrarın yasallaştırılmasından yana olduğunu ifade eden şaşırtıcı bir duyuruda bulundu.

Cumhuriyetçi başkan adayının Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, eyalette esrarı yasallaştıracak bir oylama girişimi Floridalılar tarafından onaylanmalıdır. Önerilen değişiklik, “21 yaş ve üzeri yetişkinlerin esrar ürünlerini ve esrar aksesuarlarını tıbbi olmayan kişisel tüketim için sigara içerek, yutarak veya başka bir şekilde bulundurmasına, satın almasına veya kullanmasına” izin verecektir.

FLORIDA 25 EYALET ARASINA KATILABİLİR

Bu Kasım ayında Florida'daki seçmenler yeni değişiklik için oy kullanma fırsatına sahip olacak. Seçmenlerin en az %60'ının yasayı desteklemesi halinde eyalet, eğlence amaçlı esrar kullanımının yasal olduğu 25 eyalet arasına katılacak.

Başkan adayı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, resmi olarak desteklemese de ‘insanlar istese de istemese de’ yasallaşmanın gerçekleşeceğini belirtti.

Donald Trump yaptığı duyuruda şunları söyledi:

“Herkesin bildiği gibi, ABD tarihinin en saygın KANUN VE DÜZEN Başkanıydım ve yine öyle olacağım. Şiddet ve diğer tüm suç türlerine karşı sert ve akıllı davranarak sokaklarımızı geri alacağız”

“Florida'da, halihazırda onay vermiş olan diğer pek çok eyalet gibi, üçüncü değişiklik ile yetişkinler için kişisel miktarlarda esrar yasallaşacaktır. İnsanlar beğensin ya da beğenmesin, bu seçmenlerin onayıyla gerçekleşecek, dolayısıyla doğru şekilde yapılmalıdır.”

"FLORIDA'DA HİÇ KİMSE SUÇLU OLMAMALIDIR"

ABD Başkan adayı Donald Trump yaptığı duyuruda sözlerini şöyle noktaladı:

“Eyalet Yasama Meclisinin sorumlu bir şekilde kamusal alanlarda kullanımını yasaklayan yasalar oluşturmasına ihtiyacımız var, böylece Demokratların yönettiği birçok şehirde olduğu gibi gittiğimiz her yerde esrar kokusu almayız. Aynı zamanda, diğer pek çok eyalette bu yasalken Florida'da hiç kimse suçlu olmamalıdır.

“Üzerlerinde kişisel miktarda esrar bulunan yetişkinleri tutuklayarak hayatları mahvetmemize ve Vergi Mükelleflerinin dolarlarını boşa harcamamıza gerek yok ve hiç kimse fentanil bağlanmış esrar yüzünden öldüğü için sevdiği birinin yasını tutmamalı. Amerika'yı yeniden GÜVENLİ hale getireceğiz!”