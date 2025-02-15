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 | Berkay Alptekin

Donald Trump F-35 kararını duyurdu! Türkiye için de kapı aralandı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan S-400 füze sistemi alan ülkelere uygulanan yaptırımların yumuşatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Trump, Hindistan'a F-35 savaş uçağının satışının gerçekleşeceğini açıkladı. Bu karar sonrası Türkiye için de yeni fırsatlara kapı araladı.

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Donald Trump F-35 kararını duyurdu! Türkiye için de kapı aralandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 14:57

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci dönemine başlamasıyla birlikte politik kararlarındaki değişiklikler hissedilmeye başlandı. Trump, eski Başkan Joe Biden'ın savunma sanayii satışlarıyla ilgili aldığı kararlarda değişikliğin önünü açtı. Trump'ın yeni döneminde aldığı kararlar Türkiye için de yeni fırsatlara kapı araladı.

HİNDİSTAN'A SATIŞ KARARI

Donald Trump, Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri satın alan bazı ülkelere uygulanan yaptırımlarda yumuşamaya gidilmesi kararı aldı. Bu kapsamda ilk güzel haber Hindistan'a geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği basın toplantısında daha önce Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a güzel haberi duyurdu.

Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE PROGRAMA GERİ DÖNER Mİ?

Donald Trump'ın Rusya'dan S-400 satın alan Hindistan'a F-35 savaş uçaklarının satışının önünü açacağını duyurması sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Bilindiği üzere F-35'in üretici ülkelerinden biri olan Türkiye 21 Nisan 2021'de resmi olarak F-35 programından çıkarılmıştı.

Trump'ın yeni dönemiyle birlikte yaptırımları yumuşatma ve savunma sanayi satış kararlarının Türkiye için de önümüzdeki dönemde uygulanabileceği belirtiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

F-35 programı nedir? Türkiye ne zaman dahil oldu?
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, günümüz hava muharebesinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ABD'nin öncülüğünde 9 devletin ortaklaşa ürettiği, bugüne kadar yapılmış en büyük askeri havacılık programlarından biridir. Türkiye projeye, 12 Temmuz 2002 tarihinde Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararına istinaden yedinci uluslararası partner olarak katılmıştır.
ETİKETLER
#Türkiye
#hindistan
#f-35
#Donald Trump
#Dünya
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