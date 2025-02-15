Donald Trump F-35 kararını duyurdu! Türkiye için de kapı aralandı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci dönemine başlamasıyla birlikte politik kararlarındaki değişiklikler hissedilmeye başlandı. Trump, eski Başkan Joe Biden'ın savunma sanayii satışlarıyla ilgili aldığı kararlarda değişikliğin önünü açtı. Trump'ın yeni döneminde aldığı kararlar Türkiye için de yeni fırsatlara kapı araladı.

HİNDİSTAN'A SATIŞ KARARI

Donald Trump, Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri satın alan bazı ülkelere uygulanan yaptırımlarda yumuşamaya gidilmesi kararı aldı. Bu kapsamda ilk güzel haber Hindistan'a geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği basın toplantısında daha önce Rusya'dan S-400 alan Hindistan'a güzel haberi duyurdu.

Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE PROGRAMA GERİ DÖNER Mİ?

Donald Trump'ın Rusya'dan S-400 satın alan Hindistan'a F-35 savaş uçaklarının satışının önünü açacağını duyurması sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Bilindiği üzere F-35'in üretici ülkelerinden biri olan Türkiye 21 Nisan 2021'de resmi olarak F-35 programından çıkarılmıştı.

Trump'ın yeni dönemiyle birlikte yaptırımları yumuşatma ve savunma sanayi satış kararlarının Türkiye için de önümüzdeki dönemde uygulanabileceği belirtiliyor.