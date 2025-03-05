Donald Trump ile baş başa yemek yemek ile ABD vatandaşlığı aynı para! Onur konuğu olunca fiyat değişiyor

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, kendisiyle baş başa yemek yemek için ABD vatandaşlığı ile aynı parayı biçti. 'Altın kart' ile 5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığı veren Trump'la baş başa yemek yemenin fiyatı da aynı.

ABD Başkanı Donald Trump, milyonlarca dolar ödeyen iş insanları ile bire bir görüşmeler yapmaya başladı. Trump ile Mar-a-Lago'daki özel malikanesinde baş başa yemek yemek ile ABD vatandaşlığı almak ise aynı para. Trump, kendisiyle bire bir yemek yiyerek vakit geçirmek isteyen iş insanlarından 5 milyon dolar (182 milyon TL) talep ediyor. Bu fiyat aynı zamanda Trump'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 'Altın kart' ile ABD vatandaşı olmak için ödenen paranın miktarı. Aynı malikanede düzenlenen etkinliklere onur konuğu olarak katılmak ise 1 milyon dolar.

DAVETİYEYİ ŞİRKET 1 MİLYON DOLARA SATTI

ABD merkezli WIRED sitesinin haberine göre, 1 Mart'ta gerçekleştirilen etkinlikte davetlilerden kişi başı 1 milyon dolar talep edildi. Etkinliğin davetiyesi ise Make America Great Again Şirketi adı altında dağıtıldı. Davetiyede, "Donald J. Trump, bu etkinlikte yalnızca onur konuğu olarak yer alacaktır ve herhangi bir bağış veya fon talebinde bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.

FİNANS DİREKTÖRLERİ ORGANİZE ETTİ

Organizasyonu yöneten isimler arasında, Trump’ın 2024 seçim kampanyasında ulusal finans direktörü olarak görev yapan Meredith O’Rourke ve MAGA Inc. finans koordinatörü Abby Mathis bulunuyor. O’Rourke ve Mathis, konuyla ilgili yorum yapmadı.

'PARALAR TRUMP'IN KÜTÜPHANESİ İÇİN' İDDİASI

Trump’ın bu özel toplantılar yoluyla toplanan paranın nereye gittiği belirsizliğini koruyor. Ancak sürece doğrudan hakim olan bir kaynak, bu fonların Trump’ın başkanlık kütüphanesi için kullanılacağını iddia etti. Bu kütüphane, Trump'ın 4 yıllık görevinin sonunda kurulacak bir arşiv olacak.

ALTIN KART İLE ABD VATANDAŞLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından yaptığı açıklamalarda parayla ABD vatandaşlığı verebileceğini söylemişti. "Altın kart" satacaklarını belirten Trump, "Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık (182 milyon TL) bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak." demişti.