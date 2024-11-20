Donald Trump ile kartlar yeniden dağıtılacak: Türkiye-ABD arasında S-400, F-35 trafiği başladı

20 Kasım 2024 12:44 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:00

Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle beraber ülkeler arasındaki ilişkilere dair kartlar yeniden dağıtılacak. Türkiye ve ABD arasında ise şimdiden bir S-400 trafiği başladı. Türkiye'nin, ABD'ye S-400 hava savunma sistemini "elden çıkarmadan sınırlı kullanımını kabul edebileceğini'' ve ''F-35 programına geri dönülmesini'' isteğinin iletildiği iddia edildi.

ABD​'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından Donald Trump​'ın zaferini ilan etmesiyle kartlar yeniden dağıtılacak. Trump, zafer konuşmasında dünyaya mesajını 'yapıcı' olacağı yönünde verdi. ABD'nin ikili ülke ilişkilerinde yeni rota oluşurken Türkiye​ elini çabuk tuttu. Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye, ABD'ye S-400​ hava savunma sistemleri anlaşmazlığını ortadan kaldırıp F-35​ programına geri dönmek için mesajını iletti.

''F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNÜLSÜN''

Haberde, Türk yetkililerin F-35'lere yönelik yaptırımların kaldırılması için Trump'ın yakın çevresiyle temas halinde olduğu öne sürüldü. Ayrıca Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini 'elden çıkarmadan sınırlı kullanımını kabul edebileceği' mesajının ABD'ye iletildiği bilgisi yer aldı. Türkiye'nin ''F-35 programına geri dönülmesini istediği'' belirtilen haberde, ABD'nin Trump'ın göreve başlamasını beklediği belirtildi.

SAVUNMA SANAYİDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ORTAKLIKLAR DOĞABİLİR

Haberde, "Türk ve ABD'li yetkililer, S-400 konusundaki anlaşmazlığın çözülmesinin, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinde benzeri görülmemiş bir artışa yol açabileceğini belirttiler" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, F-35 beşinci nesil savaş uçağı programının "ilk ortaklarından biri" olduğu belirtilen haberde, "Yaklaşık 100 uçak satın alma planı, Türkiye'yi hayalet savaş uçağının en büyük dört yabancı müşterisinden biri haline getirdi. Türkiye daha önce bu girişime yatırdığı 1,4 milyar doların geri ödenmesini istedi. Türkiye için ayrılan 6 adet F-35A uçağı ABD'de depoda tutuluyor" denildi.