Donald Trump İran'a saldırı planında Orta Doğu liderlerinden destek alamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci seçeneği İran'ın nükleer programına yönelik saldırı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan destek almadı. Orta Doğu liderleri, İran'a karşı böyle bir saldırıya karşı olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Orta Doğu ziyareti sırasında İran ile anlaşamamaları durumunda nükleer programına saldırı konusunu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderleriyle konuştuğu ortaya çıktı. İsrail merkezli "Walla" haber sitesine göre, Trump, Orta Doğu liderleriyle İran'ın nükleer programı ve ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakereleri görüştü ve olumlu bir cevap alamadı.

İRAN'A SALDIRIYA KARŞILAR

Bin Selman, Al Nahyan ve Al Sani'nin bu görüşmelerde Trump'a İran'ın nükleer programına yönelik bir askeri saldırıya karşı olduklarını söyledikleri belirtildi.

Bu üç ülke liderinin ayrıca İran'ın nükleer programına yönelik olası bir saldırıda Tahran'ın ABD askeri üsleri olması nedeniyle Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a misillemede bulunmasından endişe duydukları mesajını Trump'a ilettikleri kaydedildi.

Al Sani'nin Trump ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik askeri saldırıdan "en fazla Körfez ülkelerinin etkileneceğini" söylediği aktarıldı.

''DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLSÜN!''

Haberde, Suudi Arabistan ve BAE'nin de aralarında bulunduğu bazı Körfez ülkelerinin 2015'te ABD ile İran arasında varılan nükleer anlaşmaya karşı çıktığı ancak bu ülkelerin şu anda konunun Washington ile Tahran arasında diplomasi yoluyla çözülmesine destek verdiğine dikkat çekildi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.