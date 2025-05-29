Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Donald Trump İran'a saldırı planında Orta Doğu liderlerinden destek alamadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci seçeneği İran'ın nükleer programına yönelik saldırı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan destek almadı. Orta Doğu liderleri, İran'a karşı böyle bir saldırıya karşı olduklarını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump İran'a saldırı planında Orta Doğu liderlerinden destek alamadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 17:25

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Orta Doğu ziyareti sırasında İran ile anlaşamamaları durumunda nükleer programına saldırı konusunu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderleriyle konuştuğu ortaya çıktı. İsrail merkezli "Walla" haber sitesine göre, Trump, Orta Doğu liderleriyle İran'ın nükleer programı ve ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakereleri görüştü ve olumlu bir cevap alamadı.

Donald Trump İran'a saldırı planında Orta Doğu liderlerinden destek alamadı

İRAN'A SALDIRIYA KARŞILAR

Bin Selman, Al Nahyan ve Al Sani'nin bu görüşmelerde Trump'a İran'ın nükleer programına yönelik bir askeri saldırıya karşı olduklarını söyledikleri belirtildi.

Bu üç ülke liderinin ayrıca İran'ın nükleer programına yönelik olası bir saldırıda Tahran'ın ABD askeri üsleri olması nedeniyle Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a misillemede bulunmasından endişe duydukları mesajını Trump'a ilettikleri kaydedildi.

Al Sani'nin Trump ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik askeri saldırıdan "en fazla Körfez ülkelerinin etkileneceğini" söylediği aktarıldı.

Donald Trump İran'a saldırı planında Orta Doğu liderlerinden destek alamadı

''DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLSÜN!''

Haberde, Suudi Arabistan ve BAE'nin de aralarında bulunduğu bazı Körfez ülkelerinin 2015'te ABD ile İran arasında varılan nükleer anlaşmaya karşı çıktığı ancak bu ülkelerin şu anda konunun Washington ile Tahran arasında diplomasi yoluyla çözülmesine destek verdiğine dikkat çekildi.

Donald Trump İran'a saldırı planında Orta Doğu liderlerinden destek alamadı

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD basınından sürpriz iddia: ABD ile İran nükleer konusunda anlaşmaya çok yakın
ABD lideri Trump'a mektupla suikast tehdidi: Düzensiz göçmen artık cezaevinde
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.