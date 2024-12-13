Donald Trump, İran'ı vurabilir! Orta Doğu'daki dengeler planları değiştiriyor

13 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:23

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretmesini önlemek amacıyla saldırılar yapılabileceğini söyledi. Trump'ın başkanlık koltuğa oturmasıyla birçok planın şekilleneceğini söyleyen ABD'li kaynaklar ise İsrail'e destekle İran'ın caydırılabileceğini belirtti.

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ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, yeni açıklamalarıyla dikkat çekti. Trump, İran'ın nükleer silah üretmesini önlemek amacıyla İran'ın nükleer tesislerine karşı önleyici hava saldırıları yapılmasına izin verebileceğini söyledi. Wall Street Journal'e açıklamalarda bulunan ABD'li kaynaklar ise Trump'ın geçiş ekibinin, İran'a güçlü ekonomik yaptırımların yanı sıra askeri güç ya da bunun tehdidini kullanarak caydırmak ve nükleer programını çökermek için 'maksimum baskı 2.0' stratejisini uygulayabileceklerini söyledi.

DRAMATİK DEĞİŞİMLERE KARŞILIK DEĞİŞKEN PLANLAR

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçındığına dikkat çekilen haberde Orta Doğu'daki 'dramatik değişimler ışığında Trump'ın yeni değerlendirmeler' yapabileceği belirtildi.

Trump'ın İran açıklamasının zamanı da dikkat çekti. İsrail Hava Kuvvetleri'nin perşembe günü Suriye'deki Esad rejiminin devrilmesinin ardından İran'ın nükleer tesislerine olası saldırılara hazırlandığını söylemesi üzerine Trump konuştu.

''İSRAİL'E DESTEK İRAN'I CAYDIRABİLİR''

Haberde "Öncelikle, ABD'nin bölgeye daha fazla kuvvet, gemi ve savaş uçağı gönderebileceğini ve aynı zamanda sığınak patlatma bombaları satışı yoluyla İsrail'in saldırı yeteneklerini güçlendirebileceğini söylüyorlar. Kaynakların öne sürdüğüne göre, bu adımlar ekonomik yaptırımlarla birleştiğinde İran'ın geri çekilmesine yol açabileceği" ifadeleri yer aldı.

Trump'ın henüz başkanlık koltuğuna oturmaması nedeniyle stratejinin henüz gelişmediği belirtilirken planların değişiklik gösterebileceğinin altı çizildi.