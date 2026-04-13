Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump İsrail'de alay konusu: Ateş et, gevezelik etme

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri İsrail'de alay konusu oldu. İsrailli bir milletvekili, ateşkes devam ederken İran'a tehditler savuran Trump'a "Ateş edeceksen et, gevezelik etme" sözleriyle göndermede bulundu.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 06:50
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 06:56

İsrail Meclisinde Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi Milletvekili Zvika Vogel, Başkanı 'ı tiye aldı.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit Milletvekili Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini alaycı bir dille tiye aldı.
İsrail Milletvekili Zvika Vogel, Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine karşılık, "Ateş edeceksen et, gevezelik etme." ifadesini kullanarak Trump'ı eleştirdi.
Vogel, Trump'ın açıklamalarına ve ateşkes devam ederken İran'a yönelik tekrarlayan tehditlerine alaycı bir ördek emojisiyle gönderme yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini belirterek, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını duyurdu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile doğrudan müzakerelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıkladı.
"ATEŞ EDECEKSEN ET, GEVEZELİK ETME"

Donald Trump'ın 'a yönelik tehditleriyle ilgili sosyal medya platformundan paylaşım yapan Vogel, "Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı'nın açıklamalarıyla alay etti.

Milletvekili Vogel, Trump'ın açıklamalarına ve ateşkesin devam etmesine rağmen İran'a yönelik tekrarlayan tehditlerine gönderme yapan alaycı bir de ördek emojisi ekledi.

TRUMP HÜRMÜZ'Ü ABLUKAYA ALACAĞINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, 'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

