Donald Trump İsrail'de alay konusu: Ateş et, gevezelik etme

İsrail Meclisinde Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi Milletvekili Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump'ı tiye aldı.

"ATEŞ EDECEKSEN ET, GEVEZELİK ETME"

Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleriyle ilgili sosyal medya platformundan paylaşım yapan Vogel, "Donald Trump, ateş edeceksen et, gevezelik etme." ifadesini kullanarak, ABD Başkanı'nın açıklamalarıyla alay etti.

Milletvekili Vogel, Trump'ın açıklamalarına ve ateşkesin devam etmesine rağmen İran'a yönelik tekrarlayan tehditlerine gönderme yapan alaycı bir de ördek emojisi ekledi.

TRUMP HÜRMÜZ'Ü ABLUKAYA ALACAĞINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dün, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.