Donald Trump, Kanada'yı vergilerle sıkıştırarak ABD'ye bağlamak istiyor: 51. eyalet olabilir

03 Aralık 2024 14:38 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:08

ABD'de 20 Ocak tarihinde yeniden başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın Kanada'yı, ABD'ye dahil etmek istediği iddia edildi. Trump'ın, Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini, Başbakan Justin Trudeau'ya söylediği öne sürüldü.

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ABD​'de Joe Biden​'dan 20 Ocak'ta görevi teslim alacak olan Donald Trump​ şimdiden çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde Mar-a-Lago malikanesinde Kanada​ Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Trump, sınır ve ticaret konularını görüştü.

Fox News'in haberine göre Trump, Kanada'nın 'sınır ve ticaret açığı sorunlarını çözmemesi durumunda' başkanlık görevini devraldığında, Kanada'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Trudeau, bu gümrük vergisinin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini hatta 'öldüreceğini' söylemesi üzerine ise Trump'ın "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" dediği ve asıl söylemek istediğini ifade ettiği, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini söylediği belirtildi. Trump, Trudeau'ya ise bu eyaletin valisi olabileceğini aktardı.

BU VERGİYLE AMERİKALILAR DA ZARAR GÖRÜR

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc ise Kanada ürünlerine kapsamlı gümrük vergileri uygulama planını hayata geçirmesi halinde Amerikalıların da bundan zarar göreceğini söylediğini belirtti.

Elleri boş şekilde Kanada'ya döndüklerine dair eleştirileri haksız bulan LeBlanc, "Elimiz boş döndüğümüz fikri tamamen yanlış. Trump ve kabine üyeleriyle çok verimli bir görüşme yaptık. Trump'ın bizimle çalışmaya devam etme taahhüdü eli boş dönmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.