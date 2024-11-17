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Donald Trump karşıtı adam katliam yaptı: Sıralı korkunç cinayetler

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
17 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:03
Donald Trump karşıtı adam katliam yaptı: Sıralı korkunç cinayetler

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanması korkunç bir olayı doğurdu. Trump karşıtı Anthony Nephew, 'siyasi gelişmelerden duyduğu rahatsızlık' nedeniyle ailesinden 4 kişiyi öldürüp, intihar etti. 

ABD​'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminde Kamala Harris​'i sollayan Donald Trump​ zaferini ilan etti. Trump, A Takımı'nı oluştururken korkunç bir olay yaşandı. Minnesota​ eyaletinde bulunan Duluth şehrinde 46 yaşındaki Anthony Nephew, Trump karşıtı görüşleri ve son siyasi gelişmelerden duyduğu rahatsızlık sebebiyle ailesinden 4 kişiyi öldürdü ardından da intihar etti. 

Donald Trump karşıtı adam katliam yaptı: Sıralı korkunç cinayetler - 1. Resim

Olayda, ilk olarak Erin Abramson ve 15 yaşındaki oğlu Jacob evlerinde ölü bulundu. Ardından Nephew'un evinde eşi Kathryn ve 7 yaşındaki oğlu Oliver'la birlikte kendisinin cansız bedenleriyle karşılaşıldı.

Donald Trump karşıtı adam katliam yaptı: Sıralı korkunç cinayetler - 2. Resim

Duluth Polis Şefi, saldırganın uzun süredir ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirtti. 

Donald Trump karşıtı adam katliam yaptı: Sıralı korkunç cinayetler - 3. Resim

Cinayetlerin ateşli silahla işlendiği belirlendi.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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