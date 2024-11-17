Donald Trump karşıtı adam katliam yaptı: Sıralı korkunç cinayetler

17 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:03

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanması korkunç bir olayı doğurdu. Trump karşıtı Anthony Nephew, 'siyasi gelişmelerden duyduğu rahatsızlık' nedeniyle ailesinden 4 kişiyi öldürüp, intihar etti.

ABD​'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminde Kamala Harris​'i sollayan Donald Trump​ zaferini ilan etti. Trump, A Takımı'nı oluştururken korkunç bir olay yaşandı. Minnesota​ eyaletinde bulunan Duluth şehrinde 46 yaşındaki Anthony Nephew, Trump karşıtı görüşleri ve son siyasi gelişmelerden duyduğu rahatsızlık sebebiyle ailesinden 4 kişiyi öldürdü ardından da intihar etti.

Olayda, ilk olarak Erin Abramson ve 15 yaşındaki oğlu Jacob evlerinde ölü bulundu. Ardından Nephew'un evinde eşi Kathryn ve 7 yaşındaki oğlu Oliver'la birlikte kendisinin cansız bedenleriyle karşılaşıldı.

Duluth Polis Şefi, saldırganın uzun süredir ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirtti.

Cinayetlerin ateşli silahla işlendiği belirlendi.