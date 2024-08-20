Donald Trump kazanmak için gözünü kararttı! Taylor Swift skandalı

20 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:01

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ABD'de seçim yarışı kızışıyor. Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Kamala Harris ile rakip oldu. Harris'i her koşulda geçebileceğini iddia eden Trump, anket sonuçlarıyla beraber yapay zekaya başvurdu.

Kamala Harris'in son anketlerde Trump'ın önüne geçmesi Trump'ın bir skandala imza atmasına neden oldu. ABD'nin eski başkanı, kendi sahip olduğu sosyal medya platformu Truth Social hesabından Taylor Swift ve onun hayranları hakkında paylaşım yaptı.

Trump, "Kabul ediyorum" açıklamasıyla, yapay zeka ile oluşturulmuş Swift'in bulunduğu bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor" ifadesi yer aldı.

Eski Başkan, sosyal medya hesabından Taylor Swift hayranlarının da kendisine destek verdiği iddiasıyla bazıları yapay zeka ile oluşturulmuş görüntü ve fotoğraflar paylaştı.

KAMALA HARRIS, DONALD TRUMP'I SOLLADI

Associated Press (AP), NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yeni bir seçim anketi düzenledi. Ankette, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris'e destek oranlarının çarpıcı şekilde arttığı tespit edildi.

Buna göre, Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oy oranı yüzde 83 iken, Cumhuriyetçilerin yüzde 80'i Trump'ın kazanacağı görüşünde.

Genel olarak ABD'li seçmenlerin yüzde 48'i seçimlerde Harris hakkında olumlu düşünürken, yüzde 41'i ise Trump'ı destekliyor.