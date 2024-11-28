Donald Trump, Mark Zuckerberg'ü ağırladı: Hapis tehdidinden akşam yemeğine!

28 Kasım 2024 14:12 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:16

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kendisini daha önce hapisle tehdit eden Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmenin detayları açıklanmazken, Meta sözcüsü buluşmanın Amerikan inovasyonunun geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Instagram, WhatsApp ve Facebook'un ana şirketi olan Meta​'nın patronu Mark Zuckerberg​, ABD başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce kendisini hapse atmakla tehdit eden Donald Trump​'ı Florida​ eyaletinde bulunan Mar-a-Lago​'daki malikanesinde ziyaret etti.

"ZUCKERBERG, HAYATININ GERİ KALANINI HAPİSTE GEÇİRİR" DEMİŞTİ

Ağustos ayında Trump, bir kitabında, teknoloji milyarderinin 2024 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışması halinde "hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini" yazmıştı. Ancak Trump, ekim ayında bir podcast yayınında yaptığı açıklamada bu duruşunu yumuşatmıştı ve Zuckerberg'in "seçimden uzak durmasının" hoş olduğunu söylemişti.

Trump, suikast girişimiyle karşı karşıya kalmasının ardından kendisini telefonla arayan Zuckerberg'e teşekkür de etmişti.

Mark Zuckerberg - Donald Trump görüşmesi ile ilgili Meta'dan açıklama geldi. Şirket sözücüsü, BBC'ye verdiği demeçte, "Mark, Başkan Trump'a akşam yemeği daveti ve ekibinin üyeleriyle yeni yönetim hakkında görüşme fırsatı için minnettardır" dedi. Açıklamada "Bu, Amerikan inovasyonunun geleceği için önemli bir zaman" ifadeleri de yer aldı.

Bununla birlikte iki isim arasındaki ilişkiler her zaman bu kadar dostane olmamıştı; ancak zamanla gelişti. Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında şiddete karışan kişilere "övgüde bulunması" nedeniyle Meta platformları Facebook ve Instagram'dan atılmıştı. Bu yasak iki yıl sonra kaldırıldı.

Ayrıca bu yılın ağustos ayında Zuckerberg, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki iddiaları içeren içeriklerin platformda görünürlüğünü azaltmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi. Söz konusu iddialar, 2020 başkanlık seçimlerinden önce ABD'deki sağcı çevrelerde sıkça konuşulan bir konuydu.

BAĞIŞ SINIRLARINI AŞMAKLA SUÇLANDI

Zuckerberg, 2020 yılında seçim altyapısını desteklemek için yaptığı 400 milyon dolarlık bağışın bazı kişiler tarafından bağış sınırlarını aşmanın bir yolu olarak görülmesinin ardından, seçimlerle ilgili altyapıya daha fazla katkıda bulunmayacağını söyledi. Ek olarak bağışlarının tarafsız olduğunu ve seçimlerde nötr bir duruş sergilemeyi hedeflediğini ifade etti.

TRUMP - ZUCKERBERG İKİLİSİ NE KONUŞTU?

Trump ve Zuckerberg'in Mar-a-Lago'daki akşam yemeğinde ne konuştuğu bilinmiyor. Ancak Meta, son yıllarda artan düzenlemelerle karşı karşıya. Bunlar arasında 2020'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan devam eden bir antitröst davası da bulunuyor.

Yine de Zuckerberg'in Başkan seçilen Trump’la olan ilişkilerinin gelişimi, Trump'ın bir başka teknoloji patronu Elon Musk ile olan yakın dostluğunun gölgesinde kaldı. Trump ve X'in (eski adıyla Twitter) sahibi Musk arasındaki sıkı ilişki, 100 milyon dolardan fazla seçim kampanyası bağışıyla sonuçlandı.