Donald Trump, Mehmet Öz'ü aday gösterdi! "Türk vatandaşlığından çıkarım" demişti

20 Kasım 2024 00:37 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 00:50

ABD Başkanı seçilen Donald Trump göreve başlamadan önce kurmaylarını belirlemeye devam ediyor. ABD'de yaşayan ve çift vatandaşlık sahibi Doktor Mehmet Öz, Trump tarafından sağlıkla ilgili göreve aday gösterildi. Bu gelişme üzerine Öz'ün vatandaşlık konusundaki sözleri yeniden gündeme geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni başkanı Donald Trump​, Dr. Mehmet Öz’ü Sağlık Sigortası Hizmetleri kurumu başkanlığına aday gösterdi. Kendi sosyal medya sitesi Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, Mehmet Öz’ü, Sağlık Sigortası Hizmetleri Merkezi kurumu başkanlığına (Centers for Medicare and Medicaid Services) aday gösterdiğini duyurdu.

ABD TARİHİNDE BİR İLK

Trump'ın bu hamlesiyle dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, ABD Senatosu'ndan onay alınması gereken hükümet görevine aday gösterilen ilk Türk kökenli isim olarak tarihe geçecek.

"DOKTOR ÖZ İSRAF VE DOLANDIRICILIĞI AZALTACAK"

Trump, Mehmet Öz ile ilgili şunları söyledi:

“Kötü durumdaki sağlık sistemimiz her gün Amerikalılara zarar veriyor ve ülkemizin bütçesini zorluyor. Doktor Öz, hastalıklara önlem alınmasında bir lider rolü oynayacak. Böylece ülkemizde sağlık hizmetlerine harcadığımız her dolar karşılığında dünyadaki en iyi sonuçları alacağız. Doktor Öz ayrıca, ülkemizin sağlık harcamalarının üçte birini ve tüm ulusal bütçemizin dörtte birini oluşturan ülkemizin en pahalı devlet kurumundaki israf ve dolandırıcılığı da azaltacaktır.”

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKACAK MI?

Dr. Mehmet Öz, 2022'de yaptığı açıklamasında ABD’de Cumhuriyetçi Partiden Senatör adayı olarak seçilirse Türk vatandaşlığından çıkacağını söylemişti.

TRUMP KABİNESİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, kabinesini oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Trump'ın kabinesinde yer alacak isimler, Senato onayının ardından görevlerine başlayabilecek.