Donald Trump olası suikast girişimini atlattı, Taylor Swift'e öfke kustu: Nefret ediyorum

16 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:44

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, rakibi Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e öfke kustu. Trump, kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ''Nefret ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Suikast girişimi olasılığıyla başı dertte olan Donald Trump, her şeyi atlattı, unuttu ve kafayı Taylor Swift'e taktı. Dün suikast girişimi olduğu değerlendirilen bir saldırıdan kurtulan Trump, hiçbir şey olmamış gibi seçim çalışmalarına devam ederken rakibi Kamala Harris'i destekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı.

Kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yapan Donald Trump, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." ifadesini kullandı.

NEFRETE KARŞI ŞARKILI ATIF

Trump'ın paylaşımı üzerine Harris tarafı da harekete geçti ve Swift'in 28 farklı şarkısına atıfla hazırladıkları bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Amerikan halkı, Trump döneminin kaosunun ve bölünmesinin ormanından çıkmak, Trump'ın tutulmayan vaatlerinin boş alanını geride bırakmak ve Amerika'nın fırsat geleceğinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için Başkan Yardımcısı Harris'i seçerek yeniden başlamak istiyor." ifadesi kullanıldı.

TAYLOR SWIFT'İN TERCİHİ KAMALA HARRIS

Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını açıklamıştı.

Trump'ın kendinin yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etmişti.

Swift'in Harris'e destek verdiği Instagram paylaşımı 10 milyondan fazla beğeni almıştı.