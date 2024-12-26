Donald Trump Panama'ya kafayı taktı! Noel mesajında bile dilinde

26 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:35

ABD'de 20 Ocak'ta koltuğa oturacak olan Donald Trump, Panama'nın restine rağmen toprak talebinden vazgeçmedi. Noel mesajında bile Panama Kanalı'nı dilinden düşürmeyen Trump, Çin'e gönderme yaptı.

Dünya ticareti için büyük önem taşıyan Panama Kanalı'nın ABD​'ye bağlanmasını isteyen Donald Trump, Noel mesajında da Çin​'e gönderme yaptı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı’nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin’in harika askerlerine mutlu Noeller." ifadesini kullandı.

ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti.

KANADA'DA DA GÖZÜ VAR

Trump ayrıca, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini kullandı.

TRUMP'IN PANAMA'DAN TOPRAK TALEBİ

Trump, geçiş ücretinin aşırı olduğunu bunun 'gülünç' olduğunu söylemişti. Trump, kanalın kabul edilebilir şekilde yönetilmemesi durumunda iadesini talep edeceğini söyledi. Hatta bu teslim için ABD donanmasını kullanabileceğini de belirtmişti.

Trump, Panama Kanalı'nın 'yanlış kişilerin eline' geçmesine izin vermeyeceğini, Çin’in kanal üzerinde etkisi olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu Trump, "Kanal Çin tarafından yönetilmemelidir" ifadesini kullanmıştı.