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 | Onur Kaya

Donald Trump Putin ile görüşmeden memnun değil: Hiçbir ilerleme yok

Ukrayna'da barışı konuşan ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasındaki zirveden sonuç çıkmadı. Görüşmeye dair açıklama yapan Donald Trump, Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir ilerleme kaydedemediğini ve bundan memnun olmadığını söyledi.

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Donald Trump Putin ile görüşmeden memnun değil: Hiçbir ilerleme yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 01:58
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 02:19

ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı , 18 gün sonra yeniden görüştü. İki lider arasındaki telefon görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Donald Trump, Iowa eyaletine yaptığı ziyaretin ardından uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Donald Trump Putin ile görüşmeden memnun değil: Hiçbir ilerleme yok

"BARIŞ İÇİN İLERLEME SAĞLANAMADI"

ABD Başkanı Trump, soru üzerine, bugün Putin ile yaptığı telefon konuşmasında Ukrayna'da bir sağlanması adına "hiç bir ilerleme kaydedemediğini" söyledi. Trump, "Bir görüşme yaptık. Oldukça uzun bir görüşmeydi. da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bugün onunla hiç bir ilerleme kaydedemedim. Bundan memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Donald Trump Putin ile görüşmeden memnun değil: Hiçbir ilerleme yok

"PUTİN UKRAYNA'DAKİ HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEK"

Görüşme sonrası Kremlin'den yapılan açıklamada; Putin'in Trump'a, Ukrayna krizinin temel nedenini yok etme hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdiği belirtilmişti.

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Trump ve Putin görüştü: İran meselesinde diplomasi vurgusu

"Ukrayna'ya veriyoruz. Onlara yardım etmek için onlarla birlikte çalışıyoruz." sözlerine yer veren Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya çok fazla silah gönderdiğine değinerek, ABD'nin güvenliği için de yeterli silah ayrıldığından emin olunması gereğini vurguladı.

"İRAN İLE KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ"

ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer müzakereler konusunda Özel Temsilci Steve Witkoff'un "harika" bir iş çıkardığını belirtirken, "İran konuşmak istiyor. Bence benimle konuşmak istiyorlar ve bunu yapmalarının zamanı geldi." dedi. İran'a zarar vermek istemediklerini vurgulayan Trump, "Hırpalandılar. Açıkçası ikisi de (İsrail ve İran) bitkindi ama İran gerçekten dövüldü." ifadelerine yer verdi.

Tahran yönetimi ile müzakereler konusunda Witkoff'u adres gösteren ABD Başkanı, "gerekirse" kendisinin de bu müzakereye dahil olabileceğini kaydetti.

"GAZZE HALKININ GÜVENDE OLMASINI İSTİYORUM"

Trump, hala Gazze'yi ele geçirmek isteyip istemediğine ilişkin soruya ise "Ben Gazze halkının güvende olmasını istiyorum." cevabını verdi.

ETİKETLER
#donald trump
#iran
#vladimir putin
#barış
#silah
#Ukrayna Savaşı
#Nükleer Müzakereler
#Dünya
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