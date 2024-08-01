Donald Trump, rakibi Kamala Harris'i ensesinde hissediyor! ABD seçimi bıçak sırtı olacak
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:53
ABD'de son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçları derlendi. Buna göre başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olan Donald Trump ile muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.
The Cook Political Report isimli anket şirketi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçlarını derledi.
Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmeden önce Trump ile arasında rakibi lehine ortalama 2,7 puan farkı bulunuyordu.
DÜMENE GEÇEN HARRİS RÜZGARI ARKASINA ALDI
Ancak Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Kamala Harris'in muhtemel aday olarak dümene geçmesinin ardından Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye çıktı.
Böylece yüzde 47,5 oy alan Trump ile Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.
Kadınların çoğunluğu Harris'i, erkeklerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ederken, siyahi Amerikalıların yüzde 72,4'ü Harris'e, yüzde 19,3'ü Trump'a oy vermeyi düşünüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı