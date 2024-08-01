Donald Trump, rakibi Kamala Harris'i ensesinde hissediyor! ABD seçimi bıçak sırtı olacak

01 Ağustos 2024 11:28 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:53

Donald Trump'ın sözleri Kamala Harris'i kızdırdı: Bölücü ve saygısız

Donald Trump'ın sözleri Kamala Harris'i kızdırdı: Bölücü ve saygısız

Donald Trump'ın sözleri ABD seçmenini endişelendirdi: Bir daha oy vermeyeceksiniz

Donald Trump'ın sözleri ABD seçmenini endişelendirdi: Bir daha oy vermeyeceksiniz

The Cook Political Report isimli anket şirketi, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin son 60 günde yapılmış 15 anketin sonuçlarını derledi.

Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilmeden önce Trump ile arasında rakibi lehine ortalama 2,7 puan farkı bulunuyordu.

DÜMENE GEÇEN HARRİS RÜZGARI ARKASINA ALDI

Ancak Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Kamala Harris'in muhtemel aday olarak dümene geçmesinin ardından Demokratların oy oranı yüzde 44,7'den yüzde 46,2'ye çıktı.

Böylece yüzde 47,5 oy alan Trump ile Harris arasındaki puan farkı 1,3'e düştü.

Kadınların çoğunluğu Harris'i, erkeklerin çoğunluğu ise Trump'ı tercih ederken, siyahi Amerikalıların yüzde 72,4'ü Harris'e, yüzde 19,3'ü Trump'a oy vermeyi düşünüyor.