Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

22 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:31

ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın geçiş ücretini 'gülünç' olarak tanımladı ve değişiklik olmazsa 'sorgusuz sualsiz' iadesini talep edeceğini bildirdi. Trump, kanalın yanlış kişilerin eline geçmesine izin vermeyeceğinin de altını çizdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, koltuğa oturmasının ardından yapacaklarına dair sinyalleri şimdiden veriyor. Son olarak dünya ticareti için büyük önem taşıyan Panama Kanalı'na dikkat çeken Trump, geçiş ücretinin aşırı olduğunu bunun 'gülünç' olduğunu söyledi. Trump, kanalın kabul edilebilir şekilde yönetilmemesi durumunda iadesini talep edeceğini söyledi. Hatta bu teslim için ABD donanmasını kullanabileceğini de belirtti.

PANAMA'DAN TOPRAK TALEP ETTİ

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da açıklamalar yapan Trump, Panama Kanalı'nın 'yanlış kişilerin eline' geçmesine izin vermeyeceğini, Çin’in kanal üzerinde etkisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Trump, "Kanal Çin tarafından yönetilmemelidir" ifadesini kullandı.

Panama Kanalı, büyük ölçüde ABD tarafından inşa edildi ve uzun yıllar boyunca ABD tarafından işletildi. 1999 yılında, bir ortak yönetim sürecinin ardından kanalın kontrolü tamamen Panama'ya devredildi. Bu yüzden Trump, ABD'nin parasıyla finanse edildiğini söyleyerek resmen Panama'dan toprak talep etti.

''PANAMA KANALI SORGUSUZ SUALSİZ GERİ VERİLİR''

Trump, paylaşımında Panama'nın aldığı ücretleri eleştirerek, "Panama’nın talep ettiği ücretler gülünç, özellikle de ABD’nin Panama’ya sunduğu olağanüstü cömertlik düşünüldüğünde" dedi.

Trump, kanalın yalnızca ABD ve Panama arasındaki işbirliğinin bir göstergesi olarak devredildiğini belirtti. "Bu cömertliğim hem ahlaki hem de hukuki ilkelerine uyulmazsa, Panama Kanalı’nın tam olarak, sorgusuz sualsiz geri verilmesini talep ederiz" ifadesini kullandı.