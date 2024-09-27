Donald Trump saat satmaya başladı! Fiyatı dudak uçuklattı

27 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:17

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında gerçekleştirilecek olan 2024 başkanlık seçimi için yürüttüğü kampanyada yine dikkatleri üzerine çekti. Trump, adını taşıyan yeni bir saat serisi tanıttı. Saatin fiyatı ise dudak uçuklattı.

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Eski ABD Başkan adayı Donald Trump​, 5 Kasım'daki seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Sosyal medyada saat​ satışına başlayan Trump, yaptığı paylaşımda saatler için satın alma linki koyup 'yılbaşı hediyesi için harika bir seçenek olduğu' notunu düştü.

Saatlerin çoğu 499 dolardan satışa sunulurken, sınırlı sayıda üretilen Tourbillon serisinin fiyatı ise 100 bin dolar (Yaklaşık 3,5 milyon TL) olarak açıklandı.

TASARIMINA EL ATMAMIŞ

Üç farklı renkte sunulan bu seri, sadece 147 adetle sınırlı olacak. Ancak, saatlerin tasarımı ve üretiminde Trump’ın doğrudan bir katkısı bulunmuyor.

MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

Öte yandan 2024 seçim kampanyasına başladığından beri Trump, ismi ve imajı üzerinden milyonlarca dolar kazandı. Geçtiğimiz yıl da NFT​ INT, LLC ile yaptığı lisans anlaşması sayesinde 7,2 milyon dolar kazanan Trump, dijital NFT “ticaret kartları” da bu anlaşmanın bir parçasıydı.