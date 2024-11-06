Donald Trump seçildi, Zuckerberg tekrardan gündeme geldi! Gerginlik tırmanacak 

06 Kasım 2024 18:23 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 19:03

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile yaşadığı gerginlik yeniden gündeme geldi. Trump’ın, 2020’de Joe Biden’a kaybettiği seçimde Facebook üzerinden algı politikası yürüttüğünü öne sürerek Zuckerberg’i suçlamasının ardından, şimdi Beyaz Saray’a geri dönmesiyle neler olacağı merak konusu oldu.

Dünyanın yakından takip ettiği ABD 'başkanlık' seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump​, Demokrat rakibi Kamala Harris​ karşısında ikinci dönem başkanlık zaferini ilan etti.

47. ABD Başkanı olan Trump'ın tekrar seçilmesi, eski tartışmaları da gün yüzünü çıkardı.

META İÇİN İNTİKAM OLACAK MI?

Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerin ardından yargı süreciyle karşı karşıya kalmış ve bu süreçte, seçime Facebook üzerinden müdahale edildiğini öne sürerek Meta CEO'su Mark Zuckerberg'i suçlamıştı.

Zuckerberg İÇİN ZORLU SÜREÇ BAŞLIYOR!

Trump'ın Beyaz Saray’a dönüşü, Meta CEO’su Mark Zuckerberg'e karşı nasıl bir tavır alacağı konusunda spekülasyonları artırdı. Şimdiden, Zuckerberg’in zorlu bir sürece gireceğine dair yorumlar ortaya atılmaya başlandı.

Ağustos ayında yayımladığı kitabında, Zuckerberg’in 2020 seçimlerinde kendisine karşı bir komplo düzenlediğini iddia eden Trump, benzer bir hamlenin tekrarlanması durumunda Meta’nın CEO’sunun kalan ömrünü hapiste geçireceğini öne sürmüştü.