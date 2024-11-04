Donald Trump seçimi kaybettiği gün için pişmanlığını açıkladı

04 Kasım 2024 05:37 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 05:41

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump 2020 yılında kaybettiği ve olayların çıkmasına neden olan seçimler için pişmanlığını açıkladı. "Ayrılmamalıydım" diyen Trump altın çağ vaadinde bulundu.

Kamala Harris ve Donald Trump arasında at başı bir yarış! Biri burun farkıyla önde

Kamala Harris ve Donald Trump arasında at başı bir yarış! Biri burun farkıyla önde

ABD yeni başkanını belirlemek için artık gün sayıyor. 2020 seçimlerini kaybettikten sonra yeniden aday olan Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump​ görevden ayrılmasıyla ilgili pişmanlığını söyledi.

Pensilvanya​ eyaletinin Lititz bölgesinde seçim mitinginde konuşan Trump, oylara ithafen "Bu lanet şeyi çalmak için çok uğraşıyorlar" dedi. Rakiplerinin daha önce kendisini yıldırmaya çalıştığını ima eden Trump, “Seçimlerde hile yapıyorlar ve siz bunu onlara söylediğinizde sizi hapse atmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. 2020 yılında yapılan ve başkanlık görevinden ayrılmasıyla sonuçlanan ABD seçimlerini hatırlatan Trump, "Ayrıldığım gün ülke tarihindeki en güvenli sınıra sahiptik. Ayrılmamalıydım" dedi. Trump, kendi görev dönemi için “Dürüst olmak gerekirse, çok iyi iş çıkardık, harika bir iş” ifadelerini kullandı.

AMERİKA'NIN YENİ "ALTIN ÇAĞI" VAADİ

Seçilmesi halinde “enflasyonu” ve “suçlu istilasını” durdurarak mevcut ABD yönetiminin neden olduğu sorunları çözeceğini iddia eden Trump, "Sizden ülkemizin geleceği için yeniden heyecan duymanızı istiyorum. Sizden yeniden büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Bu Amerika'nın yeni altın çağı olacak" ifadelerini kullandı.